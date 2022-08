El jugado cambio de look de Halle Berry

A lo largo de su extensa carrera, que comenzó en el mundo del cine en 1991 en la película Jungle Fever, Halle Berry sorprendió con numerosos cambios de estilo. Se podría decir que es una de las estrellas de Hollywood más camaleónicas de las últimas décadas.

También se la podría mencionar en otras tantas listas, como una de las más talentosas, inteligentes y multifacéticas. La actriz de 55 años logró consolidar una enorme carrera dentro de la industria, participando en exitosas producciones y haciéndose acreedora de un Premio Óscar, un Globo de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores y un Emmy.

Halle Berry y su nuevo estilo.

En esta ocasión, Halle Berry volvió a ser noticia y no por su talento o un nuevo proyecto cinematográfico, sino porque decidió otra vez renovar su look y sorprendió con un osado cambio en su cabello.

La actriz de X-Man se cortó el pelo de una manera irregular, dejó sus rulos al natural y decidió teñirlo bicolor. Fue ella misma quien dejó en evidencia su nuevo estilo que combina a la perfección mechas castañas con mechas moradas, una jugada elección.

"Sé que parece que no estoy haciendo nada pero mi pelo está bastante ocupado”, escribió la premiada estrella junto a una postal de su nuevo look. Rápidamente, sus seguidores en redes sociales no hicieron más que apoyarla y destacar lo hermosa que luce con su elección de color.

Algunos días después, Halle Berry fue captada por los paparazzis estrenando en un evento público su nuevo pelo. Su primera aparición fue en un LA Boxing Match acompañada del cantante Van Hunt, con quien está en pareja desde mediados de 2020.

Las cámaras captaron a la actriz luciendo su nuevo estilo y un... ¡anillo!

Pero eso no fue lo más importante de aquel encuentro con la prensa, sino un detalle que llamó mucho la atención en su mano. Parece que la actriz tenía en su mano un hermoso anillo de esmeralda, un indicio de que estaría comprometida con su pareja, de quien se muestra muy enamorada.

Sin embargo no hay que hacerse ilusiones, porque hace algún tiempo atrás, Halle Berry y Van Hunt fingieron casarse en una publicación de Instagram y luego lo desmintieron.