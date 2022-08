Por qué Keanu Reeves y Sandra Bullock no apostaron a su amor cuando se enamoraron

Keanu Reeves y Sandra Bullock son dos grandes estrellas del mundo de Hollywood. Hoy, las productoras pagan millones por tenerlos en sus proyectos, los cuales con su sola presencia se convierten en un verdadero éxito, ni hablar si trabajan juntos.

Aunque actualmente la actriz se encuentra en promoción de su nueva película, Bullet Train, en la que comparte elenco con otro grande de la industria como Brad Pitt, en el pasado si se encontró en los set de filmación con la estrella de Matrix, y en más de una ocasión.

Keanu y Sandra en Máxima velocidad.

Keanu Reeves y Sandra Bullock se conocieron mientras rodaban la película Máxima velocidad, en la que compartieron reparto con Dennis Hopper, el villano de la historia. Lo cierto es que aquella producción los consolidó a ambos en lo más alto de su popularidad, porque sin lugar a dudas fue una de las mejores cintas de acción de la década del 90.

La película comenzó a rodarse en 1993, y poco tiempo después Keanu se enfrentaba a una gran pérdida. El 31 de octubre de ese mismo año fallecía el actor River Phoenix por una sobredosis. El hermano de Joaquin Phoenix era el mejor amigo del actor y aquel hecho lo derrumbó por completo. Pero al volver al trabajo, la compañía de su co protagonista lo ayudó a superar el dolor.

“Era súper talentosa en cualquier situación. Teníamos que hacer cosas loquísimas, pero ella era tan auténtica, y tan simpática e inteligente. Destilaba autenticidad. Fue una alegría tenerla cerca y trabajar con ella”, contó Reeves sobre Bullock en diálogo con Entertainment Tonight, donde también admitió que por ella era lindo ir a trabajar.

Pero no fue el único que se refirió a aquel trabajo juntos. Sandra Bullock también reveló lo que sintió en aquel momento por Keanu Reeves: “La primera vez que nos vimos me pasé mucho tiempo llenando silencios, solo para sentirme cómoda. Y cuanto más conversaba, él más callado se quedaba… Pense ‘¡no entiendo lo que ocurre! Me mira con ojos confusos. Está callado. ¿Dije algo que lo ofendió?’”. Pero dos días después de aquel encuentro, él le dejó una nota que decía:“Estuve pensando lo que me dijiste. Gracias”.

Keanu Reeves y Sandra Bullock en pleno rodaje.

Además, la actriz contó que él se le apareció en su casa con un ramo de flores, champagne y trufas, porque ella le había contando que no lo había probado nunca. Y en el momento del estreno, Bullock reveló sobre Reeves algo más que hizo dar cuenta de lo mucho que se gustaban: “Me encanta la manera en que mira Keanu cuando me besa en Máxima. ¿Por qué no nos miran así los chicos con los que salimos?”.

Recién 25 años después ambos reconocieron que había una fuerte atracción romántica. Sandra Bullock confió que el rodaje le costó mucho por lo encantando que le parecía Keanu Reeves y él sumó: “Evidentemente Sandra no sabía que yo estaba enamorado de ella”. Los actores juntos años después.

Aparentemente, ninguno de los dos se animó a expresar abiertamente lo que le pasaba porque priorizaron el trabajo y lo tomaron con tal responsabilidad que no permitieron que nada se interponga entre ellos. “Podemos crecer juntos en carreras paralelas y reunirnos para cenar y tratar de trabajar juntos, pero cuanto más pasa el tiempo, más asombrada estoy del ser humano que es. ¿Hubiera podido decir eso si él me hubiera dejado, en caso de haber tenido un romance, y me hubiera hecho enojar? Probablemente no”, dijo la actriz al respecto.