Este es el papel que rechazó Lady Gaga y no le permitió compartir créditos con Brad Pitt

Si con un sólo trabajo terminamos exhaustos y estresados, imagínense tener varios con las mismas exigencias. Luego de una excelente performance en A star is born, Lady Gaga llamó la atención de muchos cineastas que reconocieron no sólo su talento sobre el escenario sino también sus dotes actorales y, en los últimos años, fue convocada para varias producciones cuyo destino final era la sala de los cines, sin embargo, recientemente se vio obligada a rechazar una propuesta y esta es la razón.

La película dirigida por David Leitch y protagonizada por Brad Pitt, Bullet Train, tuvo su estreno a nivel internacional y sorprendió a la audiencia con sus impactantes cameos. Es que, no solo presenta un reparto repleto de caras conocidas, sino que además la cinta de acción juega con la emoción del público ofreciendo en pantalla participaciones especiales. Y aunque uno de ellos podría haber sido el de Lady Gaga, la actriz que se lució en A Star is Born optó por rechazar la propuesta.

El largometraje tiene una particularidad que le otorga mucha adrenalina: toda la trama transcurre en un tren bala que va a máxima velocidad y recorre la modernidad de Japón. Su protagonista es Ladybug, un asesino que -luego de trabajar en casos que se salieron de control- elige el camino de la paz. No obstante, su última misión lo enfrenta con adversarios letales y debe descubrir cómo bajarse sano y salvo de este transporte.

Brad Pitt no está solo: en roles secundarios, lo acompañan Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, además de una breve y simpática participación de Bad Bunny en pantalla. Si bien se reconoce su voz desde el comienzo, al final del film descubrimos quién ha sido la jefa de Ladybug durante todo este tiempo y de qué modo lo ha ido guiando en su último operativo.

Se trata de Sandra Bullock, la actriz que interpreta a Maria Bettle. Su rol no es más que asistir -únicamente por teléfono- al personaje de Brad Pitt. En la escena final, muestra su rostro y demuestra que ha sido ella quien le ha estado dando indicaciones durante el viaje por Japón. ¿Cómo llegó a la película? Según contaron sus propios protagonistas, formó parte de un intercambio de favores, puesto que el protagonista de Bullet Train tuvo su cameo en The Lost City, la película que Bullock estrenó este año junto a Channing Tatum y Daniel Radcliffe.

Brad Pitt y Sandra Bullock en Bullet Train.

Aunque Brad Pitt señala que no tardó en pensar en Sandra Bullock para el papel de Maria, en realidad, ese personaje estaba destinado inicialmente a Lady Gaga. Así lo hizo saber su director David Leitch. Sin embargo, la actriz que acaba de unirse a Joker 2 como Harley Quinn, rechazó este papel. Es que en ese entonces se encontraba rodando House of Gucci, la cinta en la que personificó a Patrizia Reggiani y que decepcionó en la última temporada de premios.

“Realmente todo se redujo a su agenda con la película de Ridley Scott. Hubo breves discusiones y luego entendimos que no iba a funcionar. Ella se estaba preparando para House of Gucci. Se superpusieron los rodajes y realmente no pudimos hacerlo”, explicó David Leitch en diálogo con Entertainment Weekly. Y aunque hubiera sido interesante ver a Lady Gaga trabajar con Brad Pitt en pantalla, lo cierto es que la participación de Sandra Bullock también mantiene su efecto sorpresa.