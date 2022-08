¿Joseph Quinn de Stranger Things debutará en Marvel?

Luego de los últimos anuncios del Universo Cinematográfico de Marvel en la Comic-Con de San Diego, los fanáticos no hacen más que especular quiénes podrían ser los futuros actores para las fases 5 y 6. Uno de los nombres más mencionados es el de Joseph Quinn, el actor que desató risas, admiración y, sobre todo, emoción en la última temporada de Stranger Things. El fandom lo propone como el cabecilla de los Fantastic Four, y lo cierto es que podría desarrollar un papel fascinante.

El personaje de Joseph Quinn tiene una duración muy corta en el pueblo de Hawkins ya que muere en uno de los episodios de la cuarta temporada de Stranger Things lo que impactó negativamente en los seguidores de esta historia plagada de misterio que ya están haciendo campaña para que el británico de 29 años retorne de alguna manera para la temporada final del programa ideado por los hermanos Duffer.

Joseph Quinn en Stranger Things.

Sin embargo, esta no es la única campaña que incluye a Joseph Quinn como figura principal. Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel están a la expectativa desde que se confirmó la película de los Fantastic Four para la Fase 6 del MCU y desde entonces hay fancast de toda clase para los personajes de la primera familia de superhéroes de la historia.

En ese sentido, Joseph Quinn fue propuesto como un posible Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantastic, personaje que debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por lo menos la variante de un universo alternativo donde el actor que le dio vida al héroe fue John Krasinski, otra de las elecciones que los fans esperaban se concretara en algún momento.

Ahora Joseph Quinn, disfrutando del empujón que tuvo su carrera profesional en Hollywood gracias a Stranger Things, también es señalado para ser parte de los Fantastic Four y en ese contexto el artista digital SPDRMNKYXIII compartió a través de su cuenta de Instagram una pieza donde se puede ver al intérprete de Eddie Munson en la piel del hombre más inteligente del planeta: Reed Richards.

Los fanáticos de Joseph Quinn esperan ver cómo su carrera da un salto de calidad después de lo ocurrido en Stranger Things. Su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel sería un comienzo de la misma manera que un retorno para la quinta temporada de la serie ideada por los hermanos Duffer aunque esto último puede resultar difícil producto del destino de su personaje. Sin embargo, dada la naturaleza de ese show, no hay que perder las esperanzas.