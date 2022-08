Adamari López le tiró una indirecta a la novia de su expareja, Toni Costa

Adamari López es una presentadora y actriz que con el paso de los años ha demostrado que es una artista multifacética. Ella es dueña de un gran talento por lo que todo lo que realiza tiene un éxito inmediato. Actualmente la brillante artista está trabajando como presentadora en el programa Hoy día.

Hace unos días la expareja de Toni Costa sorprendió a todos con unas declaraciones: "Me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”.

Adamari López realiza producciones de fotos para las marcas más importantes de indumentaria.

Actualmente ellos poseen una gran relación de amistad por la hija que tienen en común, para que la educación y el crecimiento de Alaïa se desenvuelva de la mejor manera.

Toni Costa recientemente también fue tendencia en los portales de noticias por unas declaraciones que hizo sobre su expareja y madre de su hija Adamari López. El bailarín confesó durante su estancia final en La Casa de los Famosos que ella era “la mujer de su vida”.

Hace algunas horas, Adamari López sumó un nuevo capítulo a esta novela al compartir un video en su perfil de su cuenta oficial de Instagram con un indirecta a Evelyn Beltrán, actual pareja de Toni Costa. En el mismo se la puede ver decir la frase: "Ni celosa ni envidiosa por que eso ya fue mío y vuelve a ser mío si se me da la gana".