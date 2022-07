El polémico plan de la madre de Shakira tras la separación con Gerard Piqué

Sin lugar a dudas, este 2022 está siendo un año muy complicado para Shakira tras su inesperada separación de Gerard Piqué luego de 10 años de amor y dos hijos en común. Aunque todo comenzó con un rumor en la prensa especializada, finalmente la cantante colombiana confirmó la noticia y terminó de convertirla en la bomba del año.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribió en aquel entonces la artista latina.

Shakira y Piqué.

Desde entonces, no se habla de otra cosa. Cada nuevo paso que dan los protagonistas de esta historía rápidamente se convierte en noticia. Pero lo que tiene más en vilo a los medios de todas partes del mundo es dónde vivirá Shakira con intenciones de dejar Barcelona e instalarse en Miami, llevándose con ella a Milán y Sasha.

Parece que con esto no quería saber nada Gerard Piqué, porque no estaba dispuesto a alejarse de sus dos pequeños. Pero según confirmó recientemente el programa Chisme no like, no sería el único que no estaría de acuerdo con esta decisión, porque la madre de la cantante tampoco está muy a gusto.

El mencionado show aseguró que la abuela de los chicos se habría reunido con los padres del futbolista para planear una reconciliación. Todo esto vendría luego de que la mamá de Shakira, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, dijo en una entrevista que le encantaría que su hija volviese quien fue su pareja por los últimos 10 años.

Esto habría llegado a oídos de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, los padres de la estrella del Barcelona y, aunque no hay confirmación oficial, tramaron reunirse con su consuegra para idear un plan ideal y así no alejar a sus dos nietos de España.

Shakira con sus dos hijos.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Shakira y Piqué podrían haber llegado a un acuerdo para que ella se vaya a vivir a Miami con los menores. Según aseguraron en el programa de Telemundo, La mesa caliente, el defensor del Barcelona le puso una cara condición a su exmujer para firmar el permiso de sus hijos

Gerard Piqué le pidió cinco pasajes en primera clase por año y 400 mil dólares que utilizaría para pagar una parte de la deuda que tiene con Haciendo de España. La cantante habría accedido a estas condiciones y estaría pronta a irse del país y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.