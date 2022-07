Esta película de Robin Williams estuvo basada en hechos reales

Es imposible no extrañarlo en la pantalla. Los títulos más esperados de la cartelera solían llevar su nombre en los créditos y no existe nadie que no haya visto aunque sea un film protagonizado por Robin Williams, una de las grandes estrellas que supo tener Hollywood. Supo hacer reír al mundo entero así como también emocionarlo. Estamos hablando de un intérprete con infinidad de recursos que incluso confundía a sus compañeros de elenco con improvisaciones que mejoraban lo que estaba marcado en el guion. Lamentablemente este querido personaje se quitó la vida el 11 de agosto de 2014.

Una de las mejores películas de Robin Williams es Despertares, basada en la autobiografía del neurólogo Oliver Sacks, que en 1969 descubrió las increíbles propiedades beneficiosas de la L-Dopa en pacientes catatónicos que lograron sobrevivir a la epidemia de Encefalitis Letárgica que tuvo lugar entre 1917 y 1928. Estamos hablando de un gran hito de la ciencia que movilizó a Hollywood para contar esta historia y allí entra la figura de Robin Williams.

Robin Williams en Despertares.

Despertares fue escrita y dirigida por Penny Marshall y llegó a las salas de cine del mundo en 1990. La película cuenta la historia del doctor Malcolm Sayer (Robin Williams) que en su vida profesional se dedicó al estudio de lombrices y son su llegada a un hospital en New York puede realizar experimentaciones con la finalidad de mejorar la realidad de un grupo de pacientes catatónicos.

Basada en hechos reales

Si bien logra importantes avances como la reacción instintiva de uno de sus pacientes frente a un estímulo, la investigación del Dr. Sayer es puesta en duda por sus colegas y los familiares de los enfermos que lo tratan con mucho escepticismo. Claro, nadie podía suponer la posibilidad de que haya una cura para esta condición que en los libros era constatada como irreversible.

El doctor interpretado por Robin Williams entonces decide utilizar la L-Dopa, que es común en el tratamiento contra el Mal de Parkinson, en uno de sus pacientes catatónicos, Leonard Lowe, en este caso interpretado por otro fantástico actor: Robert De Niro. Finalmente este hombre que estaba postrado en su cama sin reaccionar logró incorporarse despertando también la aceptación de los colegas de Sayer y la ayuda económica que él necesitaba para llevar adelante estos tratamientos.

Robin Williams en Despertares.

Lamentablemente Leonard Lowe al poco tiempo vuelve a desarrollar los síntomas propios de su enfermedad a pesar del tratamiento con L-Dopa hecho que impacta de manera profundamente negativa en su doctor así como también en los otros pacientes y familiares que están relacionados con esta revolucionaria forma de tratar la condición que afecta a estas personas.

Despertares está disponible para que puedas disfrutarla en streaming a través de Movistar+ o bien puedes alquilarla en Apple TV. La película recibió un sólido 89% de aceptación entre la crítica especializada en Rotten Tomatoes y el mismo porcentaje le dio el público que pudo disfrutar de la cinta protagonizada por Robin Williams y Robert De Niro.