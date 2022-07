¿Por qué motivo fueron eliminadas las escenas de Adriana Barraza en la primera entrega de Thor?

A esta altura del partido resultan incontable los nombres de actores de todo el mundo que tuvieron su oportunidad con el gigante cinematográfico. No obstante, muchos de ellos no pudieron debutar con todos los papeles porque si bien grabaron las escenas, éstas terminaron quedando afuera de la cinta. Durante la primera fase de Marvel eran casi nulas las participaciones de actores mexicanos, sin embargo, una mexicana abrió las puertas cuando trabajó con Chris Hemsworth y Natalie Portman, en Thor (2011), pero lamentablemente su papel fue eliminado.

Fue la primera actriz, Adriana Barraza, quien ha luchado durante 50 años para destacar en la industria. Por ello, en un encuentro con las cámaras del vespertino De Primera Mano recordó brevemente cuando fue parte de la producción encabezada por Kenneth Branagh de la mano con el reconocido productor Kevin Feige. “Eran como tres escenas chiquitas, era una amiga de Natalie Portman, era dueña de una cafetería... No había más que una participación especial en una película de Marvel”, recordó la actriz que próximamente celebrará medio centenario delante de los escenarios.

La intérprete que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por la película Babel, comentó que tuvo una sesión de hora y media con el entonces director de la cinta, Kenneth Branagh, para diseñar el personaje y ver cuál era el sello que ella podía imprimir. En la cinta la primera actriz de 66 años fungió como la dueña de una cafetería y amiga del personaje de Natalie Portman, Jane Foster, quien hace poco hizo su retornó en el UCM en Thor: Love and Thunder: “Es muy amable muchacha, me habló algo en español. Sabe hablar un poco de español. Hice 15 días de grabación, yo estuve muy contenta”, recordó con nostalgia.

Al ser una de las primeras mexicanas en participar en una de las franquicias que con el paso de los años se ha convertido en uno de los más exitosos de la historia del séptimo arte, la intérprete de Amores perros y Arrástrame al infierno, decidió hacer pública la noticia. Sin embargo, ya en los cortes finales el director de la cinta le envió un correo electrónico para notificarle que sus participaciones fueron recortadas y solo apareció en segundo plano: “Lo que yo respondí fue: ‘por supuesto, como persona de producción lo entiendo, como actriz chin, ojalá hubiera estado’”, rememoró.

Para finalizar se dijo agradecida de la oportunidad, pues sí le dieron el crédito en la película y le llegaron sus regalías: “No lo considero nada feo, son gajes del oficio y yo me quedé con mi sueldo, mis residuales, mi crédito y una anécdota que a mí me hace reír mucho y me da risa”, concluyó.

Adriana Barraza en Amores Perros.

La actriz mexicana ha logrado labrar su nombre en letras de oro dentro del espectáculo internacional por sus 5 décadas en los escenarios, por ello próximamente será homenajeada por su extensa trayectoria en la edición número 25 del Festival Internacional de Cine en Guanajuato y por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Cabe destacar que desde la breve participación de Adriana Barraza en Thor, la primera actriz abrió el panorama para diversos histriones de origen mexicano que han decidido incursionar con algún proyecto relacionado con el ahora Multiverso de Marvel (MCM).

Entre los actores que han tenido cabida en algunas producciones del gigante cinematográfico es importante destacar los nombres de Salma Hayek (Eternals), Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier), Joaquín Cosío (Wolverine), Tony Dalton (Hawkeye) y próximamente una serie de mexicanos que participarán con roles protagónicos en Black Panther: Wakanda Forever como Mabel Cadena (Namora) y Tenoch Huerta (Namor).