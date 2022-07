El consejo inspirador que le dio Leonardo DiCaprio a Austin Butler para su interpretación de Elvis

Es muy importante esforzarse y superarse día a día en tu trabajo, pero más importante es ser una buena persona y sobre todo, una guía inspiradora para tus compañeros. Y Leo DiCaprio es una perfecta representación de todo ello. El próximo 14 de julio llega a los cines una de las películas más esperadas del año: Elvis. El drama protagonizado por Austin Butler y Tom Hanks, funciona como una biopic del Rey del Rock and Roll cargada de drama, música y emoción. Uno de sus grandes atractivos es, sin dudas, su actor principal: la caracterización del intérprete resulta impactante desde el trailer y promete un film a puro homenaje. DiCaprio no quiso quedarse afuera y por eso le dio un consejo muy acertado a Butler.

La cinta es dirigida por el cineasta nominado al Oscar, Baz Luhrmann, y cuenta la vida de Elvis Presley y su complicada relación con su agente Tom Parker. “La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley”, señala la sinopsis oficial de Warner Bros. Pictures.

Austin Butler como Elvis.

Olivia DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Natasha Bassett, son solo algunas de las estrellas que completan el reparto. Si bien DiCaprio no se encuentra en el listado, conoce muy bien del trabajo con Baz Luhrmann, puesto que compartió el set con el cineasta durante The Great Gatsby y Romeo y Julieta.

Es por esto que no dudó a la hora de aconsejar a Austin Butler, quien también trabajó en el film Once Upon a Time in Hollywood. En diálogo con Entertainment Weekly, el protagonista de Elvis sostuvo: “Inventar nuevas ideas sobre la marcha es aterrador. Hablé con Leo de antemano y me dijo: ‘Baz te va a quitar el equilibrio, pero va a sacar cosas de ti que nunca supiste que tenías dentro’. Y eso es exactamente lo que pasó”.

Austin Butler como Elvis.

Sobre su vínculo con Luhrmann durante el rodaje de la biopic, insistió: “Me empujó justo al borde de lo que pensé que era posible. Y siempre supe que si caía, él me tenía. Que estaba a salvo”. De esta manera, Austin Butler se animó a mostrar una faceta completamente diferente con guion de Sam Bromell, Craig Pearce y Jeremy Doner. Y el consejo de DiCaprio, sin dudas, lo inspiró a construir este complejo personaje.