Winona Rayder confesó la fuerte depresión que sufrió tras separarse de Johnny Depp

Hagamos memoria: qué difícil olvidar el primer amor. Y más si esa persona se trató de Johnny Depp. Hace más de tres décadas Winona Ryder y Depp tuvieron una relación sentimental. Se conocieron en 1989 durante el estreno de una película en la ciudad de Nueva York. Fue amor a primera vista, según contó alguna vez el protagonista de Piratas del Caribe.

A principios de los 90, los actores comenzaron a salir, cuando ella tenía 17 años y Depp, 26. Cinco meses después se comprometieron pero nunca llegó la boda. Para 1990 protagonizaron la película Edward Scissorhands y Johnny Depp se tatuó el nombre de Winona. Tres años después él anunció la separación y su tatuaje lo cambió por la frase: “Wino forever”.

Johnny Depp y Winona Rayder.

En entrevista con Harper’s Bazaar, Winona Ryder habló acerca de lo que significó para ella separarse de Johnny Depp. Destacó que él siempre fue muy respetuoso con ella y que jamás la maltrató durante el tiempo que estuvieron juntos. “Fue muy diferente a lo que se dice. Él nunca, nunca, fue así conmigo. Nunca abusó de mí”, sostuvo. Resaltó que conoció a “un hombre bueno, amoroso y protector con las personas que ama”. Incluso dijo que nunca lo vio comportarse de forma violenta contra alguien en el pasado.

Sus declaraciones ocurren luego del juicio por difamación que enfrentó el actor en contra de su ex esposa, Amber Heard. "Yo no estaba allí. No sé qué pasó. No voy a llamar mentiroso a nadie", continuó Ryder. "Sólo digo que es difícil y molesto para mí entenderlo. Mira, fue hace mucho tiempo, pero estuvimos juntos durante cuatro años y fue una gran relación para mí. Imagínate si alguien a quien con quien saliste es acusado de eso. Es impactante. Nunca antes lo vi ser violento con una persona", aseguró.

Winona Rayder y Johnny Depp.

Añadió que tras la ruptura de su noviazgo y por consiguiente de su compromiso matrimonial sufrió una profunda depresión. Atravesó un difícil momento y lo llamó como Girl, Interrupted, en referencia al film que protagonizó en 1999, y en el que una joven debe lidiar con problemas de salud mental y se interna en un hospital psiquiátrico por un intento de suicidio. “Recuerdo que interpretaba a un personaje que termina torturado en una prisión chilena en La casa de los espíritus . Veía sus moretones y cortes falsos en mi rostro y recuerdo que me miré y dije: Esto es lo que me estoy haciendo por dentro”, expresó.

De inmediato acudió a terapia psicológica y recibió palabras de consuelo de Michelle Pfeiffer, con quien trabajó en The Age of Innocence. "Recuerdo que Michelle dijo: 'Esto va a pasar'", recuerda Ryder. "Pero no pude escucharlo". La actriz de 50 años declaró que nunca había hablado sobre el tema, porque existe una parte de ella que es muy privada: "Tengo un lugar en mi corazón para esos días”, manifestó la actriz.