Las similitudes entre Chris Hemsworth y Thor, el Dios del Trueno

A esta altura del partido y después de haber visto tantas películas de los superhéroes de Marvel es imposible no pensar que los actores tienen rasgos y actitudes muy parecidas a los personajes que interpretan, sino no podrían ejecutarlos tan bien. En tan solo unos días, Thor: Love and thunder estará en las salas de todos los cines. Este film, dirigido por Taika Waititi, el responsable de Thor: Ragnarok, y que cuenta con el regreso de Natalie Portman al reparto, en la piel de Mighty Thor. Como se sabe, adaptará en parte la historia en la que Jane Foster es diagnosticada con cáncer, y tendrá a Gorr the butcher como el principal villano.

Disney organizó la conferencia de prensa con todo el elenco principal, Waititi y el presidente de Marvel, Kevin Feige. Aquí los involucrados hablaron respecto al rodaje de la película y el futuro de la saga que nació en 2008 con Iron Man. La primera pregunta de la conferencia estuvo destinada a Chris Hemsworth y tuvo que ver con sus similitudes con el personaje que interpreta.

Chris Hemsworth en Thor.

Es que Hemsworth creció prácticamente junto a su personaje Thor y luego le preguntaron con “qué cualidades de Thor” se sentía más identificado. El actor destacó que la llegada de Taika Waititi había potenciado esto y dijo: “Trajo la cualidad inmadura, joven y adolescente que represento. Y ahora Thor también lo hace, como no lo hacía en las películas originales, lo que es emocionante, nuevo y fresco”, aseguró.

Por otra parte, destacó que de eso se trató siempre la película, de ocupar el espacio “del mismo modo que un chico lo haría y disfrutar el ser maravillado y fascinado por todo”. También señaló que le gustaba no tener que enredarse tanto en los aspectos “serios” del rodar una película y que a nivel personal cree que estas películas como Thor: Love and thunder “tienen que ser divertidas” y que eso fue lo que hicieron. “Con eso me identifico, eso es en lo que Taika insistió y ha sido divertido”, concluyó.

Chris Hemsworth en Thor.

Inmediatamente después de preguntarle por las cualidades de Thor con las que se sentía identificado, los periodistas le consultaron a Chris Hemsworth por qué versión de todas las que se vieron del dios del trueno en el MCU era la que más lo identificaba, para luego destacar que a su criterio era el “party Thor” que vimos en “What if…?”. Entre risas, el actor señaló: “Sí, seguro. Tendrías que habernos visto hace algunas horas”, en alusión a la fiesta por la avant premiere mundial del film.