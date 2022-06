El increíble gesto de Robin Williams que cambió su relación con Ethan Hawke para siempre

Tiene una gran importancia que fuera del set, el vínculo entre los actores se fortalezca, porque esta conexión se trasmite a través de la pantalla y fluye sola, sin presiones, con total naturalidad. La química entre los personajes es lo que hace realmente creíble una ficción. Sucedió que en La sociedad de los poetas muertos, la película que dirigió Peter Weir a finales de la década del 80, la relación entre Robin Williams y Ethan Hawke no fue muy amistosa.

En una entrevista en The Grahan Norton Show, el protagonista de Antes del amanecer contó que no se llevó muy bien con Robin Williams durante la filmación. Pero, sin embargo, Ethan Hawke dio a conocer un gesto que engrandeció al artista que perdió la vida hace ya casi nueve años. Fue tan linda la historia que hasta Toni Collette, presente en el show, no pudo evitar emocionarse y decirle que le “encantaba” esa anécdota.

“Bueno, era increíblemente gracioso, ¿no? Y era muy relajado, muy creativo. Interpretaba a este maestro e improvisaba constantemente, todo el día”, comenzó Hawke. El problema es que este tipo de actitud de Robin Williams interfería con su concentración. “Yo realmente quería ser un actor serio. Había leído a Konstantín Stanislavski, tenía lo que se necesitaba y realmente, ya saben, realmente quería mantenerme en personaje”, señaló.

Hawke contó que por esta razón, no quería reírse de ninguno de los chistes de Robin Williams, algo que no hacía más que complicar la situación. “Cuanto menos me reía, más loco se ponía. Se burlaba de mí: '¡Este no se quiere reír!'. Y más humo salía de mis oídos. Él no lo entendía, yo estaba intentando hacer un buen trabajo”, destacó el artista, para luego rematar: “Pensé que me odiaba, porque todo el tiempo me burlaba”.

La sociedad de los poetas muertos.

Lejos de terminar mal, la historia tuvo un desenlace que hace que se le ponga la piel de gallina a cualquiera. “Cuando la película terminó, tuve que volver a la escuela y recibí un llamado de un manager importante de Hollywood: 'Soy el manager de Robin Williams. Dice que vas a ser alguien importante y que debo contratarte'. Me quedé como, '¿en serio?'. Así que me consiguió a mi primer representante que sigue siendo mi representante ahora”, dijo con orgullo Ethan Hawke.