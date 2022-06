Es de público conocimiento que el cantante colombiano, Camilo, se ha caracterizado por defender siempre, con uñas y dientes, a su amada esposa, Evaluna Montaner. En esta oportunidad, precisamente durante su más reciente entrevista, no fue la excepción.

Camilo no dudó ni un segundo en ponerle un alto al presentador, luego de que este le hiciera una “broma” de mal gusto a Evaluna. Se trataba sobre la decisión que ha tomado de comerse su placenta. Ahora ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

En medio de su gira musical en España, Camilo le habría concedido una entrevista al reconocido programa “La Resistencia”. Allí, muy libremente habló de muchos temas en cuanto a su experiencia durante su paso por el continente europeo y también, reveló algunos detalles acerca de su nueva faceta como papá.

En ese momento, el cantante no se imaginaba que la plática desembocaría en un disgusto y mucho menos que, a partir de un mal comentario, tendría que salir a defender a su esposa. Sin embargo, sucedió.

Indignado: Camilo defendió a Evaluna por ser criticada

El colombiano estaba entusiasmado contando su experiencia de cuando nació su hija, a tal punto que también contó que guardaron recuerdos del meconio, la primera popo de Índigo.

Inesperadamente, en medio de la charla, el presentador de radio y televisión, David Broncano, tuvo la mala ocurrencia de bromear acerca del punto de cocción de la placenta de Evaluna y todo se salió de madres.

Precisamente, el comunicador señaló que estaba “poco hecha”, algo con lo que Camilo no estuvo de acuerdo e inmediatamente indignado, lo paró en seco y no pudo evitar expresar su disgusto. Esta situación tensa hizo que el conductor rápidamente frenara las risas mientras Camilo le decía: “Tú te ríes, amigo, pero no. No te rías porque sí”.

Camilo defendió a Evaluna luego de ser criticada en una entrevista

Si bien nunca imaginó llegar a esa situación, en todo momento mantuvo la cordialidad y una sonrisa en el rostro durante lo que restó del programa. No obstante, es cierto que, luego de esta interacción, el clima de tensión en el estudio ya no era el mismo y hasta se respiraba la incomodidad en el aire.

De la misma manera que esta vez defendió a su esposa, vale recordar cuando a fines del 2021 tuvo también que salir a pedirles a los cristianos que dejen de criticar a Evaluna y a él: "Si seguirnos les afecta, dejen de seguirnos". ¿Lo has visto? ¿Qué opinas?