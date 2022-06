¿Relación secreta? Nodal y Cazzu fueron vistos en Bolivia dándose un beso

Que sí, que no, que ella lo mandó a la friendzone, que él no quiere dar declaraciones, que admiran la música de cada uno, sin embargo, los besos afectuosos no fueron eliminados del vínculo que mantienen. Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu vuelven a estar en la mira de los paparazzis después de causar conmoción entre los fans de ambos al ser vistos y fotografiados dando un paseo tomados de la mano en el aeropuerto de Guatemala, para más tarde viajar juntos a España.

Aquel episodio ocurrido la primera semana de junio desató las especulaciones de que entre el ex novio de Belinda y la argentina había iniciado un noviazgo, cosa que ella descartó posteriormente, pero incluso se mencionó que el intérprete mexicano se había realizado un tatuaje con forma de telaraña en la cara en honor a Cazzu, lo que confirmaría su relación.

Cazzu negó que tenga una relación amorosa con el ex novio de Belinda y aseguró que sólo los une una amistad. "Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo no sé si tanto. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no”, comentó tajante pero de buen humor la rapera durante entrevista que dio para EXA.

Cazzu y Christian Nodal dándose un beso en un concierto en Bolivia.

No obstante, todo lo dicho por Cazzu previamente parece haber perdido validez ya que, según dio a conocer el diario El Universal, la rapera de 28 años quien está promoviendo su más reciente álbum, Nena Trampa, viajó a Bolivia para estar junto a Christian Nodal en los conciertos que el cantante sonorense ofreció en ese país andino.

Además, existe un video que comenzó a circular en redes sociales en el que se ve a los músicos besándose antes de que el intérprete de Botella tras botella suba al escenario en unos de los conciertos. Todo ello sin que ninguno de los dos se muestre sorprendido o intimidado por la evidente presencia del celular que grabó el momento.

Nodal y Cazzu se besaron??? La pareja se ve muy feliz en Bolivia pic.twitter.com/bg1JjzEYJT — Lo + viral (@VideosVirales69) June 20, 2022



En otro video, grabado aparentemente en otra de las presentaciones de Nodal en Bolivia, la pareja también se despide con un beso en medio de mucha gente, mientras el ex novio de Belinda se dispone a salir al escenario. Hasta este momento ni la rapera argentina Cazzu ni Christian Nodal salieron a confirmar cuál es el estatus de su relación, por más que las evidencias sean un tanto confusas.

Sin embargo, El Universal destacó que muy probablemente el cantante de Adiós amor decida no hablar más sobre sus romances ante los medios, ya que en una reciente entrevista afirmó que el error más grande que cometió con Belinda fue hacer pública su vida privada.