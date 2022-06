¿Por qué detuvieron en Italia al director y guionista Paul Haggis?

No es la primera vez que el director Paul Haggis se ve envuelto en este tipo de acusaciones graves. Las autoridades italianas reportaron que Haggis fue detenido luego de que lo denunciaran por agresión sexual. Los hechos ocurrieron en la provincia de Ostuni, Italia, en donde una joven turista fue forzada por el director para tener relaciones sexuales durante un periodo de dos días.

El hecho trascendió porque Haggis habría abandonado a la mujer en el aeropuerto, a pesar de las precarias condiciones psicológicas y de salud en las que se encontraba. La seguridad del aeropuerto rápidamente detectó que algo fuera de lugar sucedía con ella porque su aspecto físico se observaba desfavorable. Rápidamente la llevaron a un hospital e informaron a las autoridades competentes. Estos más tarde detuvieron al cineasta y lanzaron un comunicado con la explicación de lo acontecido.

Paul Haggis.

Paul Haggis se encontraba en Italia, para asistir al Allora Fest que comienza el próximo martes y en donde daría clases magistrales. Los voceros del festival reaccionaron a los comunicados al suspender por completo cualquier envolvimiento del cineasta con el evento.

El abogado de Haggis, Priya Chaudhry, negó por completo las acusaciones. Argumentó que no puede revelar los detalles ni evidencias del caso, dado que la legislación italiana lo prohíbe. Sin embargo, aseguró a los medios estadounidenses que su cliente “es totalmente inocente y está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades para que la verdad salga a la luz rápidamente”.

Paul Haggis.

Esta no es la primera vez que Paul Haggis es acusado de agresión sexual. En 2018 fueron cuatro mujeres las que lo acusaron de diversas agresiones. Incluidas, desde luego, las de tipo sexual. En aquel entonces el acusado negó todo e incluso contrademandó por extorsión a la principal denunciante del caso, Haleigh Breest.

Haggis ganó dos premios Óscar en 2005 cuando su película Crash se alzó con los premios de Mejor Película y Guion Original. Más tarde, diseñó los libretos de Million Dollar Baby, Flags of our Fathers y Letters From Iwo Jima para el cineasta Clint Eastwood. También es responsable de los guiones de dos películas de James Bond: Casino Royale y Quantum of Solace.