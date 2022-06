Cómo logró Pati Chapoy convertirse en la periodista de espectáculo más importante de México

Sin lugar a dudas Pati Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más importantes en México. A sus 73 años de edad recién cumplidos, cuenta con una impecable trayectoria en el mundo artístico, lo que la convirtió en la referente de este rubro periodístico.

Su carrera comenzó en la década del 70’, trabajando para medios impresos, y poco después, logró entrar a la televisión. Cuando tenía 20 años, también hizo algunas campañas de modelaje. Debido a su gran profesionalismo fue adquiriendo cada vez más fama, lo que la llevó a trabajar con Raúl Velasco, participando en producciones como “México, Magia y Encuentro”, “Siempre en Domingo”, “Galardón a los Grandes”, “Señorita México” y el “Festival OTI”.

Pati Chapoy cuenta con una extraordinaria carrera en los medios de comunicación.

A principios de los años 80 fue parte del programa “El Mundo del Espectáculo” en Televisa y en la década de los 90 se incorporó a TV Azteca, donde “En medio del espectáculo” fue su primer programa. Tiempo después encabezó “Ventaneando”, programa que debutó en las pantallas en 1996, y desde entonces, Pati se ha mantenido en la programación.

La periodista de prensa más importante de México

En una entrevista con el influencer mexicano “El Escorpión Dorado”, la famosa periodista habló sobre la experiencia que ha vivido al lado de los famosos: “Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera las conoce la gente o ya no se acuerdan. No lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con muchos artistas”, comentó. Aunque hay celebridades que no la toleran, ninguno de ellos puede discutir que es uno de los íconos de la televisión mexicana.

El primer trabajo de Pati Chapoy

Fue a través de unos amigos y primos que Pati llegó a un despacho de economistas. "Yo era la office girl'", señaló. "A mí me tocaba caminar de la calle…donde estaban unas oficina de Hacienda…para llevar los trámites de importación". "Yo corría todas las mañanas, llevaba el material, esperaba a que me lo sellaran, me pusieran la palomita y regresaba al despacho", relató la conductora.

Aunque tenía un trabajo que demandaba mucho tiempo, Pati Chapoy decidió estudiar periodismo. En medio de sus estudios comenzó a trabajar para la revista "Diseño", una publicación de decoración que le abrió las puertas a otros espacios editoriales como "Contenido", hasta llegar más adelante a la televisión, con "El mundo del espectáculo".