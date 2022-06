Brillante, así de bien canta la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Emme Muñiz, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, una vez más está en boca de todos. Es que recientemente circuló un nuevo video de ella arriba del escenario junto a su madre JLo. En el mismo se puede comprobar el gran talento que ha heredado de su madre y padre. Con tan solo 14 años, la adolescente demuestra que tiene madera para esta industria.

En la cuenta de Instagram, la brillante Emme, compartió una serie de fotos y videos de lo que fue su participación en uno de los shows que realizó su madre en una ciudad de los Estados Unidos. En las imágenes la podemos ver con un look de rosado que marca el estilo y personalidad que tiene muy marcada actualmente. Además su madre, Jennifer Lopez la presentó como "Elle", marcando su nuevo nombre artístico. Para muchos relacionados a la igualdad de género.

Mientras que en una de las historias de la mencionada red social, se puede apreciar la puesta en escena de Emme. En el video se la ve cantando arriba del escenario junto a su madre con una actitud que la convierte en toda una profesional. Además quedó en evidencia la espectacular voz que posee a sus 14 años.

Tanto Jennifer Lopez como Marc Anthony en diversas ocasiones han afirmado que tanto su hija como su hijo son sumamente talentosos. Desde muy chicos han comprobado que los dones artísticos los llevan en el ADN y que muy pronto ellos serán las tapas de los diversos portales de noticias.

JLo junto a su hija Emme Muñiz arriba del escenario.

Este no es el único talento que posee Emme Muñiz ya que a su corta edad ella ya ha debutado como actriz en uno de los videos musicales de su madre y además ha escrito un libro llamado "Lord Help me".