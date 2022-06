Desde Italia, la esposa de Marco Antonio Solís deslumbra con su belleza y enamora a todos

La esposa de Marco Antonio Solís desde hace varios años viene demostrando que es una de las mujeres más populares del país azteca. Con publicaciones de su vida personal y del resto de su familia, la bella rubia está siempre en boca de todos. Cristy Solís actualmente tiene más de 50 años y su verdadera es un secreto que está guardado bajo siete llaves ¡Todo un misterio!

Cristy Solís es una exmodelo cubana con una gran popularidad en las redes sociales.

Cristy Solís se encuentra con su esposo, el cantante mexicano, en Europa, continente donde El Buki dará una gira por las principales ciudades. Recientemente la popular rubia compartió una serie de fotos de ella que dejó en evidencia no solo lo bella que se ve actualmente sino también la gran figura que posee.

Las fotografías fueron tomadas en la Isla de Capri, Italia y se pueden ver en el feed de Instagram de la aclamada exmodelo cubana. En las mismas aparece la madre de Marla y Alison luciendo un top y una falda de color blanco. Mientras que en su cabeza tiene un pañuelo de varios tonos que hace que su look sea espectacular. Además junto a las imágenes se puede leer la siguiente descripción: "Buon giorno cuori. Buen día corazones. Finally made it 18 hrs later".

Cristy y Marco Antonio tienen dos hijas llamadas Marla y Alison.

En varias oportunidades Cristy Solís ha demostrado que su talento para el modelaje que se mantiene intacto. Además ha confirmado que, a su edad, es una de las mujeres más hermosas del continente. En las publicaciones también se puede ver la excelente relación que tiene El Buki con su alma gemela que en este 2022 cumplirán 29 años como marido y mujer.