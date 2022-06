Tras rumores de compromiso, Rich Paul, el novio de Adele, confesó que quiere tener más hijos

No es lo mismo ser padre en la adolescencia que cuando sos un adulto experimentado con la vida más o menos resulta. Los tiempos, la paciencia y la dedicación definitivamente son distintos. Por eso, Rich Paul, el novio de Adele, vuelve a encender los rumores de un compromiso matrimonial con la intérprete de Someone like you, luego de que en una entrevista expresara que está buscando tener más hijos.

El agente de estrellas deportivas de 40 años ya tiene una hija, a quien concibió siendo un adolescente, por lo que ahora buscaría ser un “papá diferente”, y por ahora ese proyecto de vida tendría que ser con Adele, con quien recientemente se mudó a vivir a una mansión en Los Ángeles, que fue propiedad del actor Sylvester Stallone.

En una reciente entrevista que dio a E! News, el novio de la cantante Adele dejó ver la posibilidad de tener más hijos y vivir la experiencia de la paternidad a una mayor edad, ahora que tiene 40 años. "Como padre joven, hacer crecer un negocio fue bastante difícil. Pero ahora me veo como un padre mayor y mis hijos son mucho mayores, y obviamente, si tuviera más hijos, espero ser un padre diferente, un padre más paciente", aseguró Rich Paul al noticiero de entretenimiento, según publicó la revista People.

"A menudo, cuando estás construyendo un negocio, vas de un lado para otro, en constante movimiento, los niños crecen rápido en un abrir y cerrar de ojos. Lo siguiente es que ya están caminando y montando la bicicleta, corriendo y dando vueltas y ése es el problema", agregó el novio de Adele.

Por su parte, la intérprete de éxitos como Rolling in the deep, Easy on me y Hello también es madre del pequeño Angelo James, de nueve años y medio, a quien tuvo con su ex marido Simon Konecki. Adele comenzó a salir con Rich Paul a principios de 2021 y una de sus primeras apariciones públicas juntos fue durante el partido entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks en Arizona, en las finales de la NBA. Más tarde, una fuente afirmó a People que la pareja ya tenía "algunos meses" saliendo.

Rich Paul junto a Adele.

Los rumores sobre un compromiso matrimonial entre Adele y el agente deportivo Rich Paul crecieron en febrero pasado cuando la cantante lució un anillo de diamantes en los Brit Awards. Sin embargo, ha evitado el tema cuando se le pregunta sobre sus posibles planes de matrimonio. Incluso al asistir a The Graham Norton Show y ser cuestionada por el conductor sobre la joya, la cantante se salió por la tangente, evitó la pregunta y aseguró que el anillo era "encantador".