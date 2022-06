¡Confirmado! Netflix oficializó la segunda temporada de El juego del Calamar

Muchas son las series que invitan a maratonearlas pero pocas son las que te cortan la respiración con cada escena y provocan que quieras seguir experimentando estas sensaciones tan bruscas como placenteras. El Juego del Calamar se estrenó a mediados de septiembre de 2021 y en sus primeros días se convirtió en la serie más vista de la historia del servicio de streaming Netflix, por lo que no existía oportunidad de que no tenga una segunda entrega. Finalmente, este domingo se oficializó en las redes sociales con una carta muy especial de su creador, Hwang Dong-hyuk.

Las primeras pistas para una continuación de este fenómeno llegaron en noviembre del año pasado, luego de que el autor manifestara: "Pero diré que efectivamente habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora. Estoy en el proceso de planificación actualmente". Luego, a principios de 2022, el CEO de la plataforma, Ted Sarandos, reveló: “Absolutamente habrá nueva temporada. El universo de El Juego del Calamar acaba de comenzar”.

El juego del calamar - Temporada 1.

Más allá de estas declaraciones que aseguraban una secuela, hasta el momento no existía ningún tipo de anuncio oficial, hasta este domingo. En las últimas horas llegó la confirmación de Netflix a través de las redes sociales de que El Juego del Calamar tendrá temporada 2, acompañada de una carta de Hwang Dong-hyuk titulada "Llega una nueva ronda" que citaba lo siguiente: "Tomó 12 años darle vida a la temporada 1 de El Juego del Calamar, pero apenas 12 días para que se convirtiera en la serie más popular de la historia de Netflix en 2021".

Red light… GREENLIGHT!



Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

"Como guionista, director y productor de El Juego del Calamar, quisiera mandarles un saludo a nuestros fans de todo el mundo. Gracias por ver y amar nuestra serie", continuó. Luego, adelantó: "Ahora, regresa Gi-hun. Regresa el líder. Llega la temporada 2. Puede que vuelta un hombre de traje con el ddajki. Además, conocerás a Cheol-su, el novio de Young-hee. Prepárate para una nueva ronda".

En su momento, el creador había dicho que era un poco pronto para decir cuándo llegará la temporada 2 y hasta el momento no se ha confirmado. Según lo que se conoce, los rodajes aún no han comenzado y no se conocen más detalles de la producción, por lo que deberíamos esperar los nuevos episodios de El Juego del Calamar recién para 2023.