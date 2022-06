Tras el veredicto, ¿Johnny Depp podría perdonar la deuda de Amber Heard?

Dos semanas después del veredicto más esperado en la historia mediática, todavía se sigue hablando de sus consecuencias. Es que todos los protagonistas, incluyendo a los propios abogados, pusieron el cuerpo y la cabeza durante muchos días sobre el estrado para llegar a una resolución. Luego de una entrevista que los abogados de Johnny Depp concedieron en la televisión, muchos medios comenzaron a analizar la posibilidad de que éste desestime la deuda de su ex esposa Amber Heard. La deuda es de 10 millones de dólares y la actriz debe pagar a su ex cónyuge como resultado de la supuesta difamación dictaminada por juez y jurado, en favor de Depp.

De acuerdo a varias estimaciones de diversos medios de comunicación, el patrimonio de Amber Heard se calculó en aproximadamente 6 millones de dólares. Razón por la cual muchos ya declaran el estatus económico de la actriz como bancarrota y de que varios comentarios aseguren que se trata de una suma impagable. Aunque Heard no ha dicho nada al respecto, ni mucho menos ha asegurado que no pagará, son muchas las voces que la defienden.

Precisamente cuando parte del equipo legal de Depp se presentó en el programa Good Morning America, se les interrogó con respecto a la condonación de la deuda. El presentador insinuó la posibilidad de que Depp se niegue a recibir el dinero, si es que la actriz no decide presentar una apelación. El abogado Benjamin Chew respondió con cuidado sin confirmar o negar dicha suposición, pero sí explicando que para Johnny Depp el conflicto nunca se trató de dinero.

Johnny Depp el día del veredicto del juicio contra Amber Heard.

“Tal como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él, se trataba de restaurar su reputación, y lo ha logrado”, comentó Chew. “Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así desde hace seis años’. El peso del mundo se le ha quitado de los hombros. Ha recuperado su vida”. La abogada Camille Vasquez confesó que el resultado en favor de Depp fue abrumador. Siete personas de siete decidieron que el actor fue difamado. Completó diciendo que todo el equipo legal detrás de su defensa confiaba plenamente en el resultado y en su palabra.

Mientras tanto… Amber Heard recibió una propuesta matrimonial

Por su parte, la actriz recibió una propuesta inesperada. Un fanático de Amber Heard tomó las redes sociales para pedirle matrimonio a la actriz. Aseguró en la publicación que es un millonario de Arabia Saudita. Le ofrece su apoyo, al asegurar que es probablemente una de las pocas personas que le apoya y no le dará la espalda. “Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo”, se le oye decir.

En redes sociales los internautas comentaron que sin duda es la oportunidad perfecta que Amber Heard tiene para poder solventar la deuda que tiene con Johnny Depp. Aunque desde luego, la actriz aún no dio señales de respuesta.