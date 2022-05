Carmen Villalobos: “No todo es felicidad”

Carmen Villalobos asegura que no todo es felicidad y los fans especulan con una crisis en su matrimonio con Sebastián Caicedo. La pareja que llevan de 13 años juntos, ha sorprendido este 2022 al tomar la decisión de tener su matrimonio más alejado del ojo público, por lo que los fans creen que se encuentran cerca de la separación.

Sin embargo, los dos han salido a dar sus propias declaraciones, y el colombiano asegura que tantos años juntos les da la tranquilidad de ausentarse de las redes del otro sin ningún problema. Mientras que del lado de la protagonista de “Hasta que la plata nos separe”, asegura que sus apretadas agendas los ha tenido que separar.

Carmen culpa al trabajo el hecho de que no se la vea junto a Sebastián Caicedo

Cabe mencionar que ahora, la actriz se ha dejado ver muy diferente a través de las redes sociales, lo que ha alarmado a sus seguidores, pues no es la energía que siempre la ha caracterizado. Fiel a su estilo, la colombiana de 38 años de edad habló con sus seguidores sobre el “pesado día que tuvo”, por lo que los fans han sacado sus propias conclusiones.

Con lo dicho por Carmen, los fans han comenzado a especular que esto podría confirmar la crisis con Sebastián, ya que la misma actriz sorprendió a todos al asegurar: “No todo es felicidad”.

A través de su cuenta de Instagram la estrella de Telemundo compartió una serie de videos en donde habla con sus más de 19 millones de seguidores el pesado día que estaba atravesando.

Carmen es amante de las máscotas

Para tranquilidad de los seguidores del matrimonio, no se trata de ninguna crisis o problemas que los dos están enfrentando, sino más bien una emergencia personal que la tomó sola y por sorpresa. “Uno de mis perritos, Capo estuvo muy enfermito. Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo se pusieron mal. Entonces hoy pasé un día difícil pues estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso y mil cosas más”, expresó la actriz. “Les cuento esto porque es importante a veces expresar lo que uno siente, porque si uno no dice lo que uno siente, pues las personas que uno tiene alrededor pues no son adivinas y no van a saber lo que uno está sintiendo”, agregó.

Con el optimismo que caracteriza a Carmen reflexionó: “Un día a la vez, hoy fue un día muy difícil pero