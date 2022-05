La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler presume su belleza en las redes

Chábeli Iglesias es la hija mayor que tuvo el histórico cantante español Julio Iglesias con la socialité Isabel Preysler. Actualmente la famosa artista tiene 50 años de edad y en sus redes comparte diversos momentos de su vida personal como así también de sus negocios empresariales dedicados a la decoración de ambientes del hogar.

Hace algunas horas, fiel a su estilo, Chábeli publicó una foto reto que nunca había sido divulgada en las redes y portales de espectáculos. La misma, según relata la propia presentadora de tv, fue tomada en la ciudad de Florida. En la descripción de la imagen se puede leer la frase "despidiendo la semana con esta foto que me hicieron en la casa museo de Ernest Hemingway en Key West. ¿Lo habéis visitado alguna vez?".

En reiteradas ocasiones la hija de Julio Iglesias realiza posteos que tienen gran interacción de sus miles de fans. Ella junto a su familia vive en Miami y está alejada de los flashes del espectáculo. La hermana de Enrique Iglesias está muy enfocada en sus proyectos dedicados a una línea de ropa de hogar.

En colaboración con Carmen Borja, la empresaria presenta distintos elementos decorativos que van desde mantelería hasta ropa de cama. Asimismo, no es la primera vez que trabaja con esta marca, la cual confecciona, produce y distribuye en España. Hace unos años, presentó una propia colección decorativa. Una de las últimas publicaciones, en sus cuentas oficiales, decidas a su rubro es la siguiente: "Some entrace inspo in white and brown ¿Qué os parece la combinación de estilos y colores?".