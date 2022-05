¿Qué incidente tuvieron Lucero y su hija Lucerito Mijares durante su estadía en Nueva York?

Las vacaciones con amigos deben encontrarse en el top 3 de mejores aventuras y experiencias de la vida, pero un viaje a una de las ciudades más importantes del mundo con tus padres no se queda para nada atrás. La Novia de América y su hija, Lucerito Mijares, compartieron con sus seguidores el minuto a minuto de su estadía en la ciudad de Nueva York. Las imágenes mostraron un amplio abanico de sonrisas, calles, museos y comida. Todo marchaba muy bien hasta que la cantante contó en sus historias de Instagram que habían sufrido un pequeño percance.

La protagonista de la novela Alborada, no dejó de contar las cosas buenas y no tan buenas del viaje. Una de las últimas imágenes sorprendió a todos sus seguidores cuando les reveló que tras acudir a una obra de teatro en Broadway, el celular tuvo un accidente. “Hubo sólo un mínimo percance, se me cayó el teléfono y se me rompió la cámara”, escribió la ex esposa de Mijares como descripción de la publicación en la que puso en evidencia la avería que sufrió su celular.

Lucero junto a Lucerito Mijares.

A pesar de que el incidente no fue placentero, Lucero y su hija disfrutaron de un viaje sin precedentes y demostraron, una vez más, que juntas forman un maravilloso equipo. Cada foto y cada detalle son las huellas que testifican que vivieron un viaje perfecto en la ciudad de Nueva York, lugar que supieron explotar al máximo, ya que acudieron a múltiples puestas en escena e incluso vieron en el escenario al reconocido actor Hugh Jackman.

Lucerito Mijares y su madre compartían algún mínimo momento y rápidamente se volvían tendencia en las redes. Todos querían saber en qué nueva travesía andaban madre e hija y nadie quiso quedarse afuera de comentar la hermosa relación que tienen, lo bien que se llevan y que hacen una verdadera pareja de viaje. A veces sólo es necesario trazar en un mapa un buen itinerario con mamá. Seguramente la actriz no tardará en conseguir un nuevo teléfono para seguir alimentando el cariño de sus fans y trazar una nueva ruta con Lucerito Mijares. ¿A dónde irán la próxima vez?