Los peores chismes de la relación de Whitney Houston y Bobby Brown

Generalmente, todas las relaciones de pareja y los vínculos amorosos tienen un feliz comienzo, como si fueran un cuento de hadas. Sin embargo, con el tiempo algunas cosas pueden cambiar y a veces se transforman en relatos de terror. Sucede más frecuentemente de lo que imaginamos, y Hollywood no está exento de ello.

Un ejemplo claro de esto es el romance que sostuvieron por 17 años dos grandes artistas: Whitney Houston y Bobby Brown. Arrancó como una historia de ensueño, sin embargo la trama se fue oscureciendo y se volvió un vínculo tóxico, que los llevó a la autodestrucción poco a poco.

La pareja se conoció de casualidad en los premios Soul Train de 1989. “Le pegué en la cabeza. Yo estaba hablando con unos amigos que estaban sentados detrás de él. Yo los abrazaba y golpeaba a Bobby en la cabeza. Y Robyn, mi asistente ejecutiva, se da la vuelta y me dice: ‘Deja de golpear a Bobby en la cabeza. No creo que le guste’. Le dije: ‘Bobby, lo siento mucho’. Él dijo: ‘Está bien’. Y así fue”, explicó Whitney.

Ahí comenzó la historia. La cantante invitó a Bobby a su fiesta de cumpleaños y luego él le pidió que lo acompañara a un concierto. Sería el principio del fin, aunque ya desde el inicio las miradas no los tenían bien catalogados. Brown era considerado un chico malo, y a Houston la consideraban una simple pieza de marketing. Así, luego de tres años, la pareja se casó en 1992.

Pero más allá de aquel matrimonio, los rumores seguían rodeándolos. Se decía que ella era homosexual y qué él un adicto. De nada valía que salieran a desmentir esas versiones, sin embargo, años más tarde Brown destapó un escándalo al decir que ese día de la boda la vio a Houston “encorvada sobre una mesa aspirando una raya de cocaína”.

Un par de años después los problemas serían moneda corriente. Ella estaba constantemente vinculada a las adicciones y él tenía problemas con la ley, al punto que en 1996 fue arrestado por conducir ebrio. En el 97, Whitney fue vista saliendo de un hospital con suturas en la mejilla. Se dijo que había sido golpeada por Bobby, y años más tarde ya divorciada confirmó esa teoría.

Pero la parte tóxica recién estaba comenzando. En el 2000 la pareja fue demorada en un aeropuerto por posesión de marihuana, y en marzo de ese mismo año iba a cantar 'Somewhere over the rainbow' en los Óscars, pero en el ensayo se mostró desorientada y no logró acordarse de la letra, por lo que la borraron de la programación.

“Los últimos años que pasamos juntos fueron terribles. O estábamos los dos tratando de salir juntos del atolladero, o uno de nosotros se encontraba mal y tenía que dedicarse por completo a recuperarse. Nunca hubo un momento de normalidad”, recordó Brown, admitiendo que las adicciones de ambos transformaron el amor en un calvario.

Finalmente, el 24 de abril de 2007 se divorciaron. La propia Whitney explicó que aquella relación fue extrema. “Bobby era mi droga. Yo no podía hacer nada sin él. No me drogaba por mí misma, lo hacíamos juntos. Fuimos compañeros”, dijo.

La cantante entonces intentó recuperar su carrera y rehabilitarse. Parecía comenzar a lograrlo, aunque el destino iba a tener preparada una tragedia ya que dos días antes de la fiesta de los Grammy 2012 fue encontrada boca abajo en la bañera del hotel. No alcanzaron los esfuerzos por reanimarla, y Whitney falleció con apenas 48 años por ahogamiento.

El dolor fue aún mayor para la familia cuando años después su hija corrió con el mismo destino. En 2015, Bobbi Kristina fue encontrada inconsciente en la bañadera de su casa, como si ese camino estuviese marcado como una condena para ellas. Estuvo seis meses internada, y falleció en julio de aquel año.