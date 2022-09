No creerás la similitud que existe entre Naomi Ackie y Whitney Houston

Naomi Ackie enfrentará un gran desafío, la actriz británica se ha hecho conocida cuándo salió de protagonista en la segunda temporada la serie The end of the fucking World, interpretando a Bonnie, y hasta tuvo una participación en Star Wars: Episodio IX, hoy en día es la protagonista de la nueva biopic sobre la máxima referente del soul, Whitney Elizabeth Houston.

¿Quién es la cara de este difícil salto?

La actriz tiene 29 años y nació en Reino Unido, hija de inmigrantes de segunda generación de Granada, su primer trabajo en pantalla grande fue en el 2017 al salir en la película Lady Macbeth con un papel secundario en que se contaba la historia de una mujer infeliz y como en la pareja regía la infidelidad.

Debido a su notable debut la artista alzó el galardón a 'La recién llegada más prometedora del 2017' en el festival British Independent Film Awards o en español Festival de Cine Independiente británico.

"Ante todo gracias, gracias a mi familia. Cuándo tenía 11 años les decía que no iba a ser actriz y ella me respondían que confiara en qué si lo iba a ser. Quiero agradecerle a todos los vestauristas que diseñaron cada pieza, gracias por hacer de esta experiencia re segura y divertida, aprecio cada cosa que hicieron. Las historias son realmente importantes, las necesitamos y las acompañamos y todos los necesitan porque nos hace ser un poco más humanos y me siento muy privilegiada de ser parte", expresaba en su discurso acerca de lo importante que es tener un buen equipo de trabajo.

La artista británica participó en un total de 12 producciones audiovisuales y de momento son dos por las que ha estado de manera protagónica.

Contratada para 'I wanna Dance with Somebody'

Sucede que mucho se está estado hablando de la biopic sobre la reina de la voz más atrapante del Rithm & Soul, madre del Gospel y también del género del blues y que vendió más de 200 millones de discos, Whitney Houston.

En un principio circularon algunas imagenes en el 2021 sobre Naomi Ackie caracterizada como la multipremiada y finalmente el proyecto quedó para que saliera en el 2022.

I Wanna Dance With Somebody está guionada y producida

?por Anthony McCarten, bajo la dirección de Kasi Lemmons.

La película se estrenará el 21 de diciembre en los Estados Unidos

Tal como sucedió con Bohemian Rhapsody, I wanna dance with somebody reflejará la vida de Whitney Houston tanto por sus 30 años de fama y éxito en la música como la personal hasta su triste desenlace.

El elenco lo completan: Stanley Tucci (en la piel de Clive Davis), Ashton Sanders (como Bobbie Brown), Támara Tunnie (en la piel de Cissy, madre de Whitney), Nafessa Williams (caracterizada como Robyn Crawford) y Clarke Peters (como John Houston, padre de Whitney).

El equipo de Sony Pictures: "La película es un retrato sin restricciones de la mujer compleja y multifacetica detrás de 'La Voz'. Desde la niña del coro de Nueva Jersey hasta una de las artistas más vendidas y premiadas de los últimos tiempos, el público emprende un viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo a través de la vida y la carrera pionera de Houston, con actuaciones impresionantes y una banda sonora de los éxitos más queridos del icono como nunca antes los habías escuchado, ¿No quieres bailar?", decía en la venta oficial de la película.