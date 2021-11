Qué tan cierto es que Mariah Carey copiaba a Whitney Houston

Existen varias mujeres que lograron destacarse en la industria musical. Con su sorprendente talento y brillo propio, las artistas se han convertido en las favoritas del público. Un claro ejemplo es Mariah Carey.

A lo largo de su carrera, la cantante ha lanzado varios temas musicales que fueron escuchados por millones de personas alrededor del mundo. De esta manera, se convirtieron en éxitos inolvidables.

Sin embargo, su éxito indiscutible es All I Want for Christmas Is You. Dicha canción siempre se coloca en las listas de popularidad mundiales cada fin de año, y es considerado el sencillo más vendido globalmente de la intérprete.

Durante su trayectoria como cantante, Mariah Carey ha vivido momentos bellos que han quedado guardados en su memoria. Pero, también tuvo que enfrentarse a su rivalidad y comparaciones con Whitney Houston.

¿Mariah Carey se copiaba de Whitney Houston?

Para el Libro Guinnes, Mariah Carey es considerada el “Ave cantora suprema“ debido a su registro vocal de cinco octavas y el registro de su silbido. Sin embargo, existió otra artista que también se destacó por su rango vocal: Whitney Houston.

Debido a que ambas artistas poseen un registro vocal muy similar, la prensa decidió compararlas durante varios años. De esta manera, crearon una rivalidad entre las cantantes, la cual existió durante mucho tiempo.

En más de una oportunidad, la intérprete de All I Want for Christmas Is You recordó los años que vivió enfrentada con Whitney debido a las comparaciones. Para ella, dicho enfrentamiento solo existió por culpa de los medios de comunicación, quienes no comprendieron que dos cantantes talentosas podían compartir los número uno de las listas de éxitos.

En la misma línea, Mariah Carey aseguró que esta comparación provocó que ambas se vieran como enemigas. Pero esta rivalidad llegó a su fin cuando ambas se conocieron en 1998 e interpretaron juntas When You Believe.

Después de aquel trabajo en conjunto, ambas artistas comprendieron que entre ambas no existía ninguna rivalidad. Al contrario, descubrieron que se apreciaban mutuamente y que admiraban el increíble trabajo que habían realizado. Dicho esto, para la intérprete ninguna era una copia de la otra; solo eran dos artistas que brillaban arriba del escenario. Fuente: Europa Press

Debido al eterno enfrentamiento sin razón que protagonizó con Whitney Houston, la cantante aseguró que quiere tener una mejor relación con otras artistas femeninas. Para ella, sería un honor subirse a los escenarios con cada una de estas mujeres.

¿Qué opinas de la relación entre Mariah y Whitney?