La banda sonora de esta película fue la más escuchada de la historia

Desde Grease Lightning hasta Circle of Life, muchas de las canciones más famosas del mundo provienen de películas, por lo que no sorprende que algunos de los álbumes más vendidos y escuchados de la historia sean sus bandas sonoras.

Aquí te llevamos a un viaje musical, mientras reunimos las bandas sonoras de películas más escuchadas de todos los tiempos. Viajaremos a través de una variedad de géneros cinematográficos y destacaremos algunas de las mejores canciones.

Las 5 bandas sonoras más escuchadas de todos los tiempos

5. Aashiqui (1990)

Es posible que no hayas oído hablar del musical romántico indio Aashiqui, pero sí has escuchado las pistas de la banda sonora de Aashiqui.

Compuesta por el dúo creativo Nadeem-Shravan, una de las razones por las que Aashiqui es la banda sonora de Bollywood más vendida de todos los tiempos, es porque es tan clave para la narración como para las imágenes. ¿Y cuál es la historia? Se centra en un aspirante a cantante cuya novia se convierte en una modelo de éxito.

La canción favorita en la banda sonora de Aashiqui es 'Jaan-E-Jigar Jaaneman', una canción intrínsecamente del sur de Asia que es inmensamente hipnótica.

4. Titanic (1997)

El Titanic era un barco que se hundía, pero el éxito de taquilla épico de James Cameron ciertamente no lo era, ya que la película de los 90 continúa atrayendo al público hasta el día de hoy.

De hecho, la película ha demostrado ser tan popular desde su lanzamiento, ocupa el tercer lugar entre las películas más taquilleras de todos los tiempos (actualmente, con alrededor de 2,195 mil millones de dólares) y su banda sonora ocupa el cuarto lugar entre las bandas sonoras más escuchadas de todos los tiempos.

Y aunque las composiciones orquestales de James Horner son sublimes, apostamos nuestro último dólar a que la mayoría de los 30 millones de ventas son gracias a la magnífica y galardonada voz de Celine Dion. 'My Heart Will Go On' ganó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original y también obtuvo cuatro premios en los Grammy de 1999, y entendemos perfectamente por qué.

3. Dirty Dancing (1987)

La banda sonora está repleta de éxitos icónicos, como "Be My Baby" de The Ronettes, "Do You Love Me" de The Contours y "Will You Still Love Me Tomorrow" de The Shirelles. Pero, el éxito destacado de la película es uno que era nuevo para el público en ese momento; ahora se acredita como el tema musical de Dirty Dancing. No hace falta decir que nos referimos a '(I've Had) The Time of My Life' de Bill Medley y Jennifer Warner.

2. Fiebre del sábado por la noche (1977)

Fiebre del sábado por la noche es una película disco de los años 70 que presenta la segunda banda sonora más vendida en la historia del cine. Un dato curioso es que el álbum se mantuvo en lo más alto de las listas durante 24 semanas seguidas en 1978.

La película se centra en un joven italoamericano (interpretado por John Travolta) y su pasión por el baile disco, y presenta una banda sonora que está acertadamente llena de himnos disco, muchos de los cuales provienen de la banda británica funky Bee Gees. Estamos hablando de canciones como 'Stayin' Alive', 'Night Fever' y 'More than a Woman'.

1. El guardaespaldas (1992)

¿Cuál es la banda sonora de película más escuchada de todos los tiempos? Es la de El guardaespaldas.

La película, que recaudó 411 millones de dólares, presenta una música que vendió más de 45 millones de copias, un testimonio del poder estelar incomparable de la difunta Whitney Houston.

Producida por Houston y Clive Davis, la banda sonora presenta algunos de los éxitos más memorables de la cantante, incluidos 'I Have Nothing', 'Run to You' y, por supuesto, su interpretación de renombre mundial de 'I Will Always Love You' de Dolly Parton

¿La has visto?