El hijo de Vicente Fernández se comprometió frente a la Torre Eiffel

Vicente Fernández Jr. se comprometió y lo hizo a lo grande: llevó a su novia a París y le dio un anillo de diamantes y le propuso matrimonio a metros de la Torre Eiffel. “Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días”, expresó el hijo del Charro de Huentitán.

Hace apenas unas semanas, Vicente Fernández Jr. y su novia, Mariana González, anunciaron en Venga la alegría que estaban planificando su boda para el 2023.

La sorpresa fue doble dado que nadie sabía que estaban comprometidos, pero la verdad es que no lo estaban hasta hace apenas unos días, cuando el hijo de Don Chente sorprendió a su enamorada y la llevó a París.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba”, expresó la modelo e influencer en diálogo con Despierta América. Acerca de cómo hizo su pareja para llevarla, dijo que Fernández Jr. le terminó revelando que irían a la capital francesa, pero que no le adelantó nada más.

Ya en Francia, el artista de 59 años llevó a cenar a su pareja a un prestigioso restaurante y luego la sorprendió con el pedido de casamiento. Sobre una alfombra roja en la que había flores, velas y un cartel con la frase “Marry me”, el cantante le entregó un anillo de diamantes y le preguntó si quería ser su esposa.

El río Sena y la Torre Eiffel fueron testigos de cómo la modelo de 39 años le dijo que sí a Fernández Jr.

Cuando compartió la novedad en sus redes sociales, Vicente Fernández hijo aprovechó para dedicarle a su amada un extenso y emotivo mensaje dando cuentas de por qué la elige a ella.

“Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto”, comienza diciendo. Y luego agrega que por ella se arriesgó a decirle todo lo que siente y que no le importó nada. Vicente Fernández Jr. le ofrece el anillo de diamantes a su novia.

“Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días”, expresa el integrante de la Dinastía Fernández, y continúa diciendo que “el amor es ser amigos, compañeros y cómplices que, a pesar de los problemas, se eligen cada mañana para pasar una vida juntos”.

“Te amo con todo mi corazón”, cierra Vicente, aclarando que el 1 de diciembre de 2022 quedará para siempre como un día inolvidable.