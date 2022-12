El secreto que Leonardo DiCaprio quiso ocultar

La relación de Gigi Hadid y Leonardo DiCaprio ha sido una de las grandes sorpresas del año. Durante los últimos meses comenzaron a salir a la luz los primeros rumores de que entre ellos había algo, y desde entonces se los ha visto juntos en diferentes eventos.

La pareja quiere mantener su romance en privado, en parte por respeto al ex de Gigi, motivo por el que todavía no se han pronunciado sobre lo suyo. Ella tiene 27 años, y hay una teoría que sostiene que el actor solo sale con chicas de 25 años o menos, sin embargo parece que DiCaprio se ha saltado sus propias reglas y les está yendo muy bien.

Gigi y Leo no tienen prisa por "poner etiquetas a su relación", según revelaba una fuente cercana a ambos. "Todavía no ha pasado el tiempo suficiente desde que lo dejó con Camila como para meterse de cabeza en otra relación. No estoy seguro de que haya terminado por completo con Camila. Fue un largo romance".

Esto se refiere a su relación con la argentina Camila Marrone, que fue la última pareja oficializada por DiCaprio. El actor estuvo con ella desde 2020, cuando confirmaron la relación, hasta la segunda mitad de este 2022, momento en el que comenzaron los rumores de crisis y ruptura.

Cambio de página para Leo, que rápidamente puso el ojo en Gigi y empezaron a frecuentar a partir de septiembre, cuando los rumores comenzaron a hacerse cada vez más fuertes desde que un paparazzi los captó con varias imágenes.

Todo nos lleva a la íntima y sensual conversación que DiCapio sostuvo con la supermodelo en una exclusiva fiesta en Casa Cipriani, en la ciudad de Nueva York. Pasaban apenas unos días de la separación del artista con Camila, por lo que sin dudas las imágenes sacudieron el mundo.

La foto que DiCaprio quiso ocultar y que iniciaron sus versiones de romance con Gigi Hadid.

“Leo está persiguiendo a Gigi”, contó un informante a People, quien aclaró que todavía no están “saliendo” de manera formal. “Se los ha visto pasando el rato con distintos grupos de personas. Solo han pasado unas pocas semanas desde la separación. Desde entonces, él ha estado con amigos y familiares”, apuntó otra fuente.