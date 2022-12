Laura Londoño: “William Levy y yo nos peleamos mucho durante el rodaje de “Café con aroma de mujer”

La actriz y modelo colombiana Laura Londoño se ha consagrado como una de las figuras más importantes de mundo del espectáculo luego de que protagonizara la exitosa telenovela “Café con aroma de mujer”, que, tras formar parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix, tuvo un alcance global brindándole una gran proyección a nivel internacional.

Sin embargo, Laura no solo es “Gaviota”, el personaje que da vida en la emblemática serie, y basta con ver todos los trabajos que realizó hasta ahora a lo largo de su carrera para darse cuenta del talento y el profesionalismo con el que cuenta. Asimismo, el empuje que tiene, la lleva a incursionar en otros terrenos alejados de las cámaras, como es su faceta de empresaria. Duela de una fuerte personalidad, se arriesgó a lanzar al mercado “Feroz”, su flamante marca de cosméticos, lencería y perfumería.

Laura Londoño lanzó al mercado su marca de cosméticos, lencería y perfumería llamada "Feroz".

En una entrevista con el medio “El Español”, la actriz se refirió a algunos temas como su personalidad, su relación con el actor William Levy, con quien protagonizó “Café con aroma de mujer” y su nueva firma, de la que explicó el concepto del nombre que le puso. "Ser delicada, dulce, tierna son características femeninas, pero las mujeres somos mucho más que eso. Las mujeres somos tremendamente caóticas, muy cambiantes, podemos ser instintivas, animales feroces".

Londoño reivindica que cada mujer sea lo que decida ser en cada momento, lo que le apetezca y plazca, pero nunca aquello a lo que una sociedad la obliga. Asimismo, está claro que la actriz está pasando por su mejor momento profesional y personal, a lado de su esposo, Santiago Mora Bahamón, con quien ha traído al mundo a dos hijas.

Laura Londoño reveló que con William Levy se peleaban como niños durante el rodaje de "Café con aroma de mujer".

Durante la entrevista con “El Español”, Laura se mostró orgullosa hablando sobre su nuevo emprendimiento. “Estoy tan feliz hablando del tema. ‘Feroz’ es tantas cosas. ‘Feroz’ es una marca para todas las mujeres, para que nos llene de herramientas a todas. Para atrevernos a ser nosotras mismas. Y digo atrevernos porque siento que las mujeres necesitamos mucha valentía para salir de donde socialmente nos meten, y salir a conquistar lo que realmente somos. A las mujeres siempre se nos pide, se nos exige, como que renunciemos a parte de nosotras mismas”, expresó la nueva empresaria.

Sobre las ideas de ser mujer, Londoño comentó cual fue su experiencia de vida. “Yo crecí con esa idea que está en el subconsciente colectivo. Yo crecí con aquello de que una mujer hermosa, atractiva, seguramente no era la más inteligente. Banal y de pronto tonta. Así se ha tratado el tema toda la vida y seguramente no se tenía en cuenta sus opiniones. Y contrariamente, si eras muy inteligente buscabas ser la fea porque una cosa no va con la otra. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Quiero transmitir la idea de que somos capaces de serlo y hacerlo todo”, dijo Londoño.

Por otro lado, mucho se ha hablado de la relación que tenían los protagonistas de “Café con aroma de mujer”, y sobre eso se refirió a su compañero de trabajo el actor cubano William Levy. “Hay una buena amistad y un buen rollo. Pero te diré que en la serie peleábamos que no te imaginas. Peleábamos como niños chiquitos. Teníamos puntos de vista diferentes sobre la escena que teníamos que hacer”, finalizó Laura Londoño.