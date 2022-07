La clara respuesta de Laura Londoño tras rumores de liposucción

Laura Londoño actriz y modelo colombiana, empezó a modelar cuando apenas tenía 10 años. A los 16 años sobresalió con la agencia de modas Roxanne de Francia con la cual realizó varios desfiles de ropa de calle en la ciudad de París. Desde el año 2006 comenzó a trabajar en telenovelas y también en la pantalla grande y desde entonces no paró de hacerlo. Su gran oportunidad se dio en el año 2021 cuando el gigante del streaming, Netflix, compró los derechos para realizar la telenovela “Café con Aroma de Mujer”.

En dicha telenovela Laura Londoño interpretó a Teresa Suárez “La Gaviota”, quien junto con su madre en la ficción viajan al eje cafetero colombiano para trabajar en la hacienda Casablanca para recolectar el café. Esta era la última vez que realizaban este trabajo ya que Gaviota y su madre serían dueñas de un terreno para cosechar su propio café. Entre tanto fallece el dueño de la hacienda y es cuando Gaviota conoce a Sebastián Vallejo, hijo del dueño del cafetal y surge el amor. El personaje de Sebastián Vallejo está interpretado por el actor William Levy.

Hace unos meses la actriz Laura Londoño dio a luz a su segunda hija a la que puso por nombre Micaela y se levantaron rumores acerca de que la actriz se había hecho una liposucción tras el parto de la pequeña. Fue la misma Laura que salió por medio de su cuenta de Instagram a desmentir los trascendidos.

Es por ello que la compañera de William Levy en “Café con aroma de mujer” expresó: “Por ahí me chismosearon que me vieron grabando y empezaron a preguntarle a alguien de la producción en la que estoy, que si yo me había hecho la liposucción, que había tenido a mi segunda bebé y -cómo así, se hizo la liposucción y ya está flaca, está trabajando- y no se qué; apenas me contaron eso primero me dio risa, después me pareció raro y después llegué a la conclusión de que hay personas que tienen ciertas creencias... personas que creen, por ejemplo, que tener hijos es sinónimo de quedar desbaratado, estar en embarazo es igual que estar enfermo, cosas así”.

Imagen: Instagram Laura Londoño

Y luego continuó manifestando la ex compañera de trabajo de William Levy: “Como lo que uno cree es lo que se manifiesta en realidad, entonces es por eso que dicen: -Imposible que haya tenido una bebé y después haya quedado flaca-; después van y tienen hijos y eso es lo que les va a pasar a esas personas porque lo que uno cree, las ideas que uno tiene son súper poderosas, ojo con lo que creemos. Yo, en cambio, creo que el cuerpo es maravilloso, es de verdad alucinante lo que es capaz de hacer: ir y venir, quedar en embarazo, crear una vida, crece, se moldea y luego vuelve, toma otras formas”, dijo Laura Londoño respecto de hacerse la liposucción.