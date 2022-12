Esta es la grave enfermedad que padeció la Doctora Polo de “Caso Cerrado”

Gracias a las 18 temporadas que estuvo al aire el famoso programa "Caso Cerrado”, la Doctora Ana María Polo se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.

Así es que la conductora, a pesar que el show haya terminado en 2019, continúa recibiendo muestras de cariño del público, cosa que ella retribuye con una gran actividad en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida. De hecho, una de las últimas publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram fue un video en el cual se refirió a la grave enfermedad que padeció, con el objetivo de crear consciencia en sus seguidores.

La Doctora Polo utiliza sus redes para crear consciencia en sus seguidores sobre la enfermedad que padeció.

¿Cuál es la grave enfermedad que padeció la Doctora Polo?

Cuando Polo tenía 44 años se realizó una autoexploración donde descubrió que tenía algo raro en los pechos. Es así que, luego de esto, fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde ese momento es una militante de la detección temprana, cosa que según ella, le cambió la vida.

La Doctora Polo le ganó la batalla al cáncer de mamas.

En varias ocasiones, la Doctora Polo habló de cómo ve la vida luego de haber padecido esta enfermedad, que muchas veces puede ser hasta mortal. Es por ello que la presentadora vive con optimismo y enfrenta con firmeza todos los obstáculos que se le presentan.

"El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, dijo a la revista “People en Español”.

Afortunadamente, la Doctora Polo le ganó la batalla al cáncer y en cuanto a su experiencia relató cómo fue. “Primero fue un shock absoluto y ese shock te ayuda a perder la conciencia de lo qué es. La cabeza te da vueltas, pero inmediatamente el cerebro empieza a funcionar y tienes que ser racional, lógico. Primero debes decir: estoy vivo”, expresó la conductora.

"Yo aprendí a mantenerme ocupada. La gente con ocio tiene mucho tiempo para deprimirse. Pero yo opté por ayudar a los médicos a curarme: mantenerme informada de todo lo que podía y tenía que hacer, rodearme de gente positiva, ir de frente y no pensar ni por un momento que las cosas iban a salir mal. Siempre fui muy positiva”, finalizó.