Anna Ferro exige una condición a Ingrid Coronado para llegar a un acuerdo sobre la herencia de Fernando del Solar

Ya han pasado varios meses del fallecimiento del querido conductor Fernando del Solar, sin embargo, los conflictos generados por la herencia del argentino siguen siendo motivo de enfrentamiento entre su ex esposa Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro, que estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con la conductora exigiendo una condición.

Entre las cuestiones por las que vienen peleando Anna Ferro e Ingrid Coronado desde la muerte de Fernando, se encuentra el dinero que dejó el conductor y algunas propiedades que ambas mujeres reclaman como suyas.

Anna Ferro quiere evitar llegar a los tribunales con Ingrid Coronado.

La condición de Anna Ferro para acuerdo con Ingrid Coronado por herencia de Fernando del Solar

A pesar de toda la tensión generada entre ambas, Anna Ferro dice estar abierta al diálogo con Ingrid Coronado para llegar a un acuerdo sin tener que pasar por los juzgados, por lo que exige sólo una condición, ya que afirma que la conductora tiene su número y nunca la ha llamado para hablar sobre la herencia.

“La verdad es que no se me ha buscado, ella tiene mi teléfono desde el 2019 porque tenemos una amiga en común y obtuvo mi teléfono y yo la tenía comunicándole toda la parte que estaba pasando Fer, si recuerdas, en el 2019 se puso mal y estuvimos en comunicación. La verdad es que tiene mi teléfono, cuando Fer falleció trate de contactarla, también mis cuñadas”, dijo Anna Ferro.

Desde que falleció Fernando del Solar, Ingrid Coronado y Anna Ferro están en conflicto a causa de la herencia que dejó el conductor.

En una reciente entrevista realizada por “Sale el Sol”, Anna Ferro aseguró que más allá de los problemas legales que ambas tienen, ella si desea llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado. “La verdad es que creo que las que nos tenemos que poner de acuerdo somos nosotras y ya, después, con los abogados de nosotras. Creo que sería lo más sencillo, sobre todo se lo merecen nuestros hijos, creo que es lo más importante, más que nosotras, creo que se lo merecen nuestros hijos. Si se da, estaría fenomenal porque también evitaríamos alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos nosotros. Fer ya no está, él ya no está para defenderse, para decir qué no fue o que sí fue”, señaló Anna.

Es así que la condición que exige Ferro es contactarse para llegar a un acuerdo y así poder evitar un agotador proceso legal.