Ingrid Coronado se mete en la polémica por la herencia de Fernando Del Solar

Ingrid Coronado estuvo en diálogo con el medio de chimentos Ventaneando y no esquivó hablar de su ex marido, Fernando De Solar, el periodista argentino con el que tuvo a sus dos hijos: Paolo y Luciano, a los que hoy lo siente como 'desprotegidos' en cuánto a la repartición de bienes que deberían haber recibido y que todo terminó en una fuerte pelea con la ex viuda del profesional, Anna Ferro.

Fernando e Ingrid

Fernando y Anna Ferro (Su última esposa).

Hace una semana la conductora de televisión apuntó muy fríamente contra la viuda de Fernando ya que aparentemente en el testamento figuraba que parte de su herencia iba directamente a su ex mujer.

"Yo tenía un departamento en Cuernavaca con Fernando que actualmente está en un fideicomiso y al faltar uno de los dos propietarios (porque era de ambos), el estuvo viviendo allí por 8 años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento y es mío", acusaba públicamente a Anna Ferro la mujer que ha estado un año con su ex.

Además en aquel entonces sumó que no quiso accionar porque estaban todos pasando un duro momento frente al fallecimiento del periodista y que tampoco había ganas de iniciar un juicio al respecto.

"Hubo una noticia que decía que ella había vaciado y sacado todos los muebles y fuimos con mi abogado a chequear y efectivamente fue así, a los quince días del fallecimiento de Fernando ya no había ni siquiera los cuadros, me imagino que lo tendrá que regresar pero honestamente no es un plan que he iniciado", sentenció.

La otra cara de la polémica

Sucede que luego de haber estado con Fernando, Ingrid recomenzó su vida al lado de Charly, ex integrante de Garibaldi y con el que ha convivido por 7 años y del amor que supieron construir nació Emiliano López Coronado.

El romance de Charly Lopez e Ingrid Coronado.

Su relación terminó muy mal puesto que Ingrid Coronado lo demandó para exigirle el pago de las rentas y la mitad de la casa que compartieron pero eso no es todo, la conductora lo denunció públicamente por violencia psicológica tras las declaraciones que su ex ha hecho en el medio De Primera mano dónde el confesó que Ingrid le fue infiel con un deportista.

El comunicado de prensa de Ingrid

A su vez Charly afirma que desde hace mucho tiempo que el hijo que tienen en común no quiere mantener diálogo alguno con él puesto que está del lado de su madre y que la decisión de Emiliano fue bloquearlo de las redes sociales.

Charly del lado de Anna

Otra de las campanas que sonó en el caso del testamento de Fernando fue Charly quién apuntó duramente contra la madre de su hijo y salió en defensa de Anna Ferro: "Está en todo su derecho, era la esposa y yo creo que inteligentemente a sabiendas de ver la historia y decir 'si lo dejo ahí me lo quitan... si estaba a nombre de Fernando y ella como viuda, tiene todo el derecho de venderlo con lo que esté adentro y llevárselo", expuso su opinión sobre la vivienda en diálogo con la periodista de espectáculos Berenice Ortiz.

Y cerró diciendo que Anna se portó muy bien con Fernando: "Desde que terminó con la señora, lo cuidó, estuvo con él. No se va porque estaba enfermo, se va por otra cosa, yo pienso que más de tristeza que realmente lo que le pasó", expresó.

El ex integrante de Garibaldi también aseguró que en su testamento incluirá a su hijo: "El es el único que está dentro. Con un hijo nadie te puede influenciar, yo no conozco a un papá o una mamá que se deje influenciar por otra persona. Luego los seres humanos, todos somos medio descuidados o dejamos para mañana las cosas", expresó.