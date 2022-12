¿Quién es la famosa conductora que estuvo a punto de casarse con Fernando del Solar antes de conocer a Ingrid Coronado?

En una reciente entrevista con el periodista Yordi Rosado, Ingrid Coronado habló de su relación con el querido Fernando del Solar, quien hace seis meses falleció a causa de un cáncer. “Es la primera y última vez”, advirtió la actriz en el programa de YouTube.

Cabe recordar que, Ingrid fue acusada de abandonar a Fernando en el peor momento de su enfermedad, y es por ello que su exesposa decidió hablar de eso así como también de cómo se conocieron y se hicieron novios, ya que en ese momento el presentador estaba comprometido con una famosa conductora con la que tenía todo preparado para casarse en 2008.

Antes de ser novios, Ingrid Coronado y Fernando del Solar fueron amigos durante 8 años.

¿Con quién se iba a casar Fernando del Solar?

Ingrid contó que se conocieron en 2002 durante el programa “Sexos en guerra”, cuando en el casting se presentaron Fernando del Solar y Charly López, ex pareja de Coronado. "Yo elegí a Fernando, honestamente lo hizo mejor", explicó la presentadora.

Luego, Ingrid buscó a Fernando cuando le propusieron hacer el matutino “Venga la alegría”, y desde ahí nació la amistad entre ambos. Después de ocho años de ser compañeros, Fernando estaba a punto de casarse y su prometida en aquel entonces era la famosa conductora de deportes, Ivette Hernández, con quien ya tenía todo preparado para casarse. Sin embargo, el presentador se echó para atrás en el último momento. "Fernando estaba a punto de casarse y decidió que no quería hacerlo, canceló la boda. Lo mantuvo en silencio, aunque pensó en irse solo a la ‘luna de miel’; “yo era su paño de lágrimas y él era el mío, éramos amigos”, relató Ingrid.

Fernando del Solar tenía todo listo para casarse con la presentadora deportiva Ivette Hernández, pero canceló la boda a último momento.

La noticia de la cancelación de la boda y la ruptura entre Fernando e Ivette causó conmoción ya que el presentador anunció su relación con Ingrid Coronado y la espera de su primer hijo tan solo tres meses después de haber terminado con la conductora de deportes.

Así comenzó la historia de amor entre Ingrid y Fernando

Una vez soltero, Fernando le invitó a Ingrid a la boda de un amigo y fue ahí que se produjo el flechazo. El presentador argentino le declaró su amor a Coronado y comenzó su noviazgo. “Tú eres todo lo que yo había estado esperando en mi vida, quiero todo contigo”, fueron las palabras del conductor según lo relatado por Ingrid.

La relación entre ambos se mantuvo en secreto, pero la noticia se filtró a la prensa y todo se hizo público. “Empezaron a acusarme de un crimen que no había cometido: que me había metido en su matrimonio... que no se casó por mí... Yo decidí nuevamente ponerme con el pecho hacia las balas y no vi mal que él no saliera a defenderme, a decir que las cosas no fueron así”, expresó Coronado.

Luego, vino lo peor. A Fernando del Solar le diagnosticaron con linforma de Hodgkin, el cual le había provocado un tumor. “Había mucho amor entre nosotros, pensamos que esa experiencia nos iba a fortalecer como pareja”, relató Ingrid. Además, la actriz contó que los problemas entre ellos comenzaron porque él ya no quería acudir a las quimioterapias y finalmente su relación terminó en 2015 mientras el conductor aún lidiaba con la dura enfermedad. “Me dijo ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, recordó Ingrid Coronado.