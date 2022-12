Esta es la canción que Marc Anthony escucha todo el tiempo en honor a su mamá

Claro que se trata del talento por sobre todas las cosas, pero muchas veces es estar en el lugar y en el momento correctos para pegar el golpe que te catapulte hasta lo más alto y ya nadie te detenga. Eso le sucedió al artista Lenier Mesa, quien compuso la canción Cómo te pago en 2020 y decidió cantarla en un evento al que fue invitado y en el que coincidió con Marc Anthony. Ese día no sólo se ganó un fanático más sino que comenzaron a trabajar juntos en la música y ahora Mesa sólo se dedica a cosechar éxitos.

La canción Cómo te pago le ha traído muchísimas alegrías a Lenier Mesa; pero además de ser un éxito musical indiscutible, es de esos temas que ha tocado el corazón de muchos, incluido el del salsero estadounidense Marc Anthony. En una reciente entrevista para el programa Destino Talk, Lenier contó la forma en que conoció a Marc Anthony y cómo esta canción, estrenada en 2020 y que dedicó a las madres, tuvo un papel importante en ese momento.

Marc Anthony se hizo fanático de Lenier Mesa luego de oír la canción Cómo te pago que le dedica todo el tiempo a su mamá.

La primera vez que coincidieron fue gracias a un amigo en común que insistió en que ambos cantaran en vivo. Lenier subió al escenario e interpretó Cómo te pago. Cuando terminó, Marc Anthony se levantó de sus silla y comenzó a aplaudirlo, acto seguido se acercó y le preguntó si era de su autoría y le hizo una confesión al oído. El artista de origen puertorriqueño le dijo que ese título lo escucha constantemente en honor a su madre, quien falleció en 2017.

“Eso me llegó. Que un artista como él escuche un tema mío todo el tiempo eso es algo grande”, añadió Lenier en la entrevista. Ese no fue el único tema que cantó Lenier en su primer encuentro con el salsero de origen puertorriqueño, con quien a partir de ese momento comenzaría a trabajar como compositor para el disco Pa'llá Voy.

“Cuando la fama te llega o cuando conoces a tu ídolo, eso es una cosa que tú no te lo crees, como que estás viviendo un sueño. Es como que estás soñando y dices voy a ver cuándo me despierto. Y entonces de pronto me desperté en los Grammy”, relató el cantante.

Después de Cómo te pago, Marc Anthony y Lenier Mesa comenzaron a trabajar juntos en canciones.

Gracias a su trabajo como compositor para esta producción de Marc Anthony, Lenier ganó junto a este dos Latin Grammy, uno a Mejor Canción Tropical por el tema Mala y otro a Mejor Álbum de Salsa. En estos cinco años de carrera artística, Lenier ha cosechado no solo éxitos sino también el cariño y reconocimiento de su público, pero Cómo te pago es sin lugar a dudas uno de sus temas más populares con más de 73 millones de reproducciones en YouTube.