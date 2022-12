El momento en el que Rebel Wilson descubrió que le gustaban las mujeres

No es una decisión sencilla salir del clóset, sobre todo, si sos una celebridad a la que los paparazzis persiguen constantemente. Sin embargo, Rebel Wilson, un poco obligada y otro poco porque estaba decidida, compartió con el mundo que su preferencia eran las mujeres y así presentó a su actual pareja, Ramona Agruma. En una entrevista reciente, reveló cómo se dio cuenta que el vínculo con otra persona del mismo sexo era posible y lo más increíble de este acontecimiento es que sucedió hace muy poco tiempo y pleno rodaje.

Poco antes de conocer a su actual prometida Ramona Agruma, Rebel Wilson trabajó con la actriz francesa Charlotte Gainsbourg en la película The Almond and the Seahorse, en la que comparten un beso frente a las cámaras, y fue ese momento el que le hizo darse cuenta de que quizá podría encontrar el amor junto a una persona de su mismo sexo.

Rebel Wilson descubrió que era posible estar con una persona del mismo sexo después de darse un beso con Charlotte Gainsbourg en la película The Almond and the Seahorse.

Anteriormente la actriz había mantenido una relación de naturaleza no sexual con otra mujer, pero ni siquiera llegaron a besarse porque no se atrevía a cruzar al plano de lo físico. "Entonces surgió lo del beso con Charlotte. En un principio no pensé que fuera gran cosa ni nada parecido. Extrañamente, besarla en mi vida profesional me hizo pensar: 'Bueno, tal vez debería hacerlo de verdad en mi vida personal y ver cómo va'. Y eso hice", explicó Wilson al portal The Hollywood Reporter.

Al día de hoy no le cabe duda de que, si no hubiera rodado antes esa escena con su compañera de reparto, jamás habría conocido a Ramona. "Tener esas experiencias abrió mi corazón a esta otra posibilidad. Estoy agradecida por las dos, cambiaron mi futuro amoroso por completo".

Rebel Wilson empezó a gustar de las mujeres luego de su beso en la ficción con Charlotte Gainsbourg.

La estrella ha escuchado historias de otras actrices que han pasado por una situación similar a la suya, a pesar de que prefiere no hablar del tema públicamente, así que le consta que su reacción no fue inusual. "Hay al menos un par de casos que conozco de primera mano. A título personal, es algo que no había pensado antes porque solo había salido con hombres. He visto programas sobre lesbianas, como 'The L Word', pero nunca se me había pasado por la cabeza”.

“Pensaba que me gustaban esas series. Pero besar a Charlotte marcó un antes y un después para mí. Estaba tan nerviosa ese día porque ella es increíble y yo estaba muy estresada. Aunque salió muy bien. Sí, no creo que me hubiera abierto a Ramona sin esas experiencias, y en ella he encontrado una compañera increíble", señaló la actriz.

Rebel Wilson está en pareja con Ramona Agruma.

Wilson se declaró miembro de la comunidad LGBT+ poco después, en junio de 2022, al presentarles a sus fans a Ramona Agruma en Instagram. "Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney... pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa de Disney #loveislove", escribió la actriz de Pitch Perfect junto a una selfie.