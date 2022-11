Hilary Swank contó por qué quiso ser mamá a los 48 años

A principios de octubre, hace prácticamente un mes, Hilary Swank hizo uno de los anuncios más felices de su vida. En una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America, la actriz de 48 años decidió contarle al mundo que está embarazada y será madre por primera vez.

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”, explicó Hilary, dos veces ganadora del Oscar, utilizando la vieja usanza para anunciar y sin hacerlo por redes sociales o un comunicado, como suele ser común por estos días.

“Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, explicó luego en declaraciones recogidas a la revista People. Casada con Philip Schneider desde agosto de 2018, la intérprete también explicó en su momento que había ya varios casos de gemelos dentro de la familia de su esposo.

Swank confesó que esto representa una felicidad enorme para ella, un deseo que toda su vida quiso concretar. Sin embargo, con esto surge la duda de por qué decidió esperar hasta los 48 años, una edad poco habitual, para ser madre. Hay razón según la actriz, y es que la profesión se lo impidió.

“Tenía una carrera y no tuve la relación correcta hasta hace cuatro años, cuando todos los elementos necesitaban juntarse y estar bien. Es algo en lo que pensaba incluso cuando era niña. Es algo que estaba en mi mente, así que es bueno estar aquí y simplemente estar embarazada”, contó Hilary.

La actriz develó que los primeros meses fueron duros por las náuseas matutinas, pero que actualmente está disfrutando de su estado. Se espera que los pequeños nazcan en abril del año próximo, un mes bastante especial para ella ya que la fecha sería justo el mismo día del cumpleaños de su padre.

“Es una especie de tributo a la vida con ellos naciendo en este cumpleaños. Todo se está alineando”, explicó Swank, notablemente emocionada al respecto. Recordemos que viene de perder a su padre hace muy poco, a finales del año pasado y algo que se supo a principios de este 2022, cuando retomó sus redes sociales tras estar un tiempo alejada y relatando la desgarradora pérdida.

“Este año ha sido muy difícil para mí, y sé que para muchos de ustedes también. He estado desconectada de mi teléfono y las redes sociales durante un par de meses debido a una tremenda pérdida personal. En octubre, mi querido papá hizo su transición al otro lado", había contado en aquel entonces. Un año después llegó la noticia de su embarazo, y ahora en la dulce espera todo parecería estar conectado con estos gemelos en camino.