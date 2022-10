Las fotos que muestran el embarazo de Hilary Swank a los... ¡48 años!

La reconocida actriz Hilary Swank sorprendió a todos con una grata noticia por estas horas: ¡Está embarazada y será mamá de mellizos a sus 48 años! La maravillosa novedad ya recorre los principales portales del mundo, sumándose a esta enorme alegría que está viviendo la artista.

Swank deseaba desde hace mucho tiempo formar una familia junto a su marido, Philip Schneider, y, finalmente, ese sueño va a materializarse y volverse una realidad. Lo anunció no sólo en redes sociales mostrando su pancita, sino que además lo hizo en 'Good Morning America', emblemático programa de la televisión estadounidense.

"¡Voy a ser mamá! Y no solo uno, sino dos. Es tan lindo poder hablar de ello y poder compartirlo. Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos!. Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer", contó la protagonista de 'Million Dollar Baby' durante una entrevista.

Su expresión de felicidad quedó retratada con su particular y bella sonrisa, teniendo en cuenta también que no es tan habitual esta edad donde concebirá a sus pequeños hijos. ¿Un dato más? El próximo papel que encarnará la actriz en su venidero proyecto será el de una madre.

Noticias Relacionadas No podrás creer el fabuloso estilo español de la casa de Hilary Swank

Hilary explicó que se encuentra en su segundo trimestre de gestación y que por el momento no ha sentidos los tradicionales malestares que suelen darse en periodos de embarazo. Confesó no haber experimentado ninguna molestia, como náuseas o vómitos, encontrándose muy bien de salud junto a sus esperados retoños.

Sin embargo, la actriz explicó que sí existe un cambio notorio en su físico y lo explicó de manera tan divertida como relajada, con una anécdota muy graciosa. “El otro día corté mis jeans y me puse una chaqueta que no respetaba la continuidad. Vinieron y me lo dijeron y yo ’Oh, pues yo creo que funciona”, dijo entre risas.

Swank señaló una particular llamativa, y es que tanto en su familia como en la de su marido Philip hay más casos de gemelos o mellizos. Luego, la sorpresa fue mayor cuando posteó en su cuenta de Instagram fotos con la pancita creciendo con el correr de las dulces semanas.

Hilary comenzó a salir con Schneider en 2016 y tras dos años de relación se casaron en agosto de 2018. Este acontecimiento lo celebraron con una boda secreta que se realizó en un bosque de California, siendo este el segundo matrimonio de la artista que previamente estuvo casada con el actor Chad Lowe durante diez años (de 1997 a 2007).