Quién es la mujer que decide al nuevo James Bond

La búsqueda del séptimo rostro del agente secreto más famoso de la industria cinematográfica ya comenzó. James Bond volverá a la pantalla grande y hay toda una producción de fondo que arrancó a planificar la vuelta a los cines del personaje ficticio más destacado del espionaje.

“Estamos reinventando a James Bond y eso lleva tiempo. Diría que nos faltan al menos dos años para empezar a filmar la próxima película”, explicó Barbara Broccoli, dueña de la marca Bond y una de las pocas personas que está en condiciones de decidir el destino del agente. Recordemos que se busca reemplazar a Daniel Craig, el último en personificar este papel.

Pero hay alguien más detrás de la decisión de elegir al nuevo Bond. Se trata de la británica Debbie McWilliams, una de las directoras de casting más respetadas de la industria, quien junto con su sobrina están trabajando para conseguir la nueva cara.

McWilliams tiene varios años en esto, y de hecho con el proyecto del agente ha estado trabajando desde hace un tiempo, por lo que goza tanto de la experiencia como así también de cierta jurisdicción para sondear candidatos. De hecho ella se encargó de elegir a los últimos tres actores que se pusieron en la piel del agente: Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el mencionado Craig.

En las últimas horas suena muy fuerte el nombre de Aaron Taylor-Johnson. De ser así, sería un golpe fresco para el personaje, ya que el británico tiene actualmente apenas 32 años y puede lucir como un espía que abarque un nuevo foco de atención en el público.

Taylor-Johnson es conocido por haberse puesto en el rol de Kick Ass hace poco más de una década, además de haber participado en otros films como Captain America: The Winter Soldier, Avengers, The King's Man, Bullet Train y recientemente Kraven el Cazador.

McWilliams no está sola al frente de esta misión de elegir al nuevo Bond, y es que desde hace años trabaja junto a su sobrina Jemima, su mejor estudiante. “No se trata tanto de tradición como de puro nepotismo, si Jemima no tuviera valía, no estaría a mi lado”, aseguró la directora, siendo consciente de los giros que a veces provoca con las estrellas de Hollywood. Será clave la elección que tengan.

De todas formas se dice que para la próxima película de James Bond habrá que esperar dos años más, y que la producción se encuentra en pañales. Aún así, hay que ver qué destino y cuál finalmente es el actor elegido para ponerse el seductor traje negro del agente.