Tom Holland, el favorito para interpretar al próximo James Bond

Es uno de los actores del momento, no sólo por su carisma y juventud, sino también por ser el Spider-Man actual del Universo Cinematográfico de Marvel. El abanico de opciones es amplio, sin embargo, Tom Holland encabeza la lista para interpretar al nuevo James Bond. Recientemente, el joven actor sorprendió a todos con una publicación en Instagram en la que relata su decisión de abandonar las redes sociales por un tiempo para resguardar su salud mental. Y lo cierto es que todos deseamos verlo bien porque amamos su presencia en la pantalla.

Según fuentes de Today, parece ser que el actor famoso por su interpretación de Spider-Man podría ponerse un traje muy diferente en la siguiente entrega de la franquicia del espía británico. La noticia llega unos días después del anuncio de que Tom Holland se alejará de las redes sociales durante un tiempo. Aunque no parece haber ninguna conexión entre ambos eventos, no es descabellado pensar que tanta especulación haya formado para de la decisión del actor de tomar un descanso del ojo público.

A pesar de que en meses recientes se ha especulado que actores como Idris Elba, Regé-Jean Page, Henry Golding y hasta Henry Cavill podrían ser el siguiente Bond, todo indica que la producción está pensando en alguien mucho más joven para el papel. Mostrar los inicios de Bond en el espionaje tendría sentido después del muy controversial final que tuvo la encarnación de Daniel Craig. Incluso el mismo Tom Holland ya ha mencionado en el pasado su idea de un jovencito James Bond que recibe su primera misión.

En una aparición en el programa Late Night with Seth Meyers, Tom Holland mencionó que alguna vez le presentó su idea a los productores de la película: “Esencialmente no le diríamos al público que se trataba de una película de James Bond hasta el final, pero desde un punto de vista de marketing sería una pesadilla. Algo así no tendría sentido”.

De ser seleccionado para el papel (y dependiendo cuánto tiempo se tarde en comenzar la producción), Tom Holland (quien actualmente tiene 26 años) podría ser el actor más joven en interpretar a James Bond. Su “competencia” más cercana en ese rubro, es George Lazenby, quien en 1969, al estreno de Al servicio secreto de su majestad, tenía 30 años.