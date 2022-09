Subastan el Aston Martin DB5 de James Bond

Las diferentes sagas de James Bond son un clásico del cine a nivel mundial. El súperagente inglés es conocido por su buen gusto por distintos trajes, relojes y autos, y entre las reliquias que lo acompañan para trasladarse de un lugar a otro se encuentra el famoso Aston Martin DB5.

En el marco de los 60 años de las películas del agente 007, la compañía Christie’s decidió poner en subasta diferentes elementos asociados al exitoso espía, teniendo en cuenta objetos utilizados desde 1962 hasta la actualidad.

Como no podía faltar, el Aston Martin también entró en la lista de componentes que integran esta subasta. Por ejemplo, según fotografías de AFP, se encuentra un DB5 para realizar acrobacias, correspondiente a la película No Time to Die, con detalles exclusivos como ametralladoras en las ópticas, aunque también se lo puede ver como el modelo original. Obviamente estamos ante una réplica.

Para aquellos que se están preguntando como es el Aston Martin DB5 de James Bond, se trata de una coupé de dos puertas correspondiente al año 1965 con un largo de 4,57 m, 1,68 m de ancho, y un peso de 1.502 kilos.

Con mucho lujo y materiales de primerísima calidad, debajo del capó cuenta con un motor 3.2 litros de seis cilindros de origen BMW, con transmisión manual de cinco velocidades. El tiempo máximo de esta subasta es hasta el 5 de octubre, mientras que se espera que alcance un valor de 2.000.000 de dólares. A continuación, observá las imágenes.