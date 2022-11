Esta fue la emotiva frase que le dijo “Don Ramón” a Quico” antes de morir

“Quico” y “Don Ramón” fueron dos de los personajes más emblemáticos de la serie “El Chavo del 8”. Su relación dentro de “la vecindad” no era de las mejores y por algún motivo, el niño mimado siempre terminaba “acusándolo” con su mamá “Doña Florinda”, quien era la encargada de poner las cosas en su lugar con un certero cachetazo al papá de “La Chilindrina”.

Sin embargo, en la vida real, Carlos Villagrán y Ramón Valdés se llevaban realmente muy bien entre sí. Y con la tierna anécdota de la frase que le dijo Valdés a Villagrán antes de morir, queda claro la complicidad que tenían los actores.

La frase de “Don Ramón” a “Quico”

"El Chavo del 8" fue una de las series más exitosas de la televisión mexicana y latinoamericana. Durante la década del 70’ la comedia creada por Roberto Gómez Bolaños fue la favorita de millones de televidentes de todo el continente.

En la vida real, Ramón Valdés y Carlos Villagrán fueron grandes amigos.

Asimismo, cuando la serie había dejado de emitirse en tiempo real, los fanáticos siguieron disfrutándola con las retransmisiones que se realizaron a lo largo de varias décadas. Cabe recordar que Carlos Villagrán mantuvo una fuerte pelea con “Chespirito”, lo que derivó en el alejamiento del actor que le daba vida a “Quico”, quien se fue a Venezuela a probar suerte con su propio programa de televisión.

Y así fue que Ramón Valdés, también dejó “El Chavo del 8” y Carlos Villagrán llevó para que sea una de las figuras del fallido programa "Federrico", programa que empezó el actor que dio vida a “Quico” en la televisión venezolana. Esta buena relación entre ambos se mantuvo en el tiempo y hasta el último día de vida de Valdés, quien falleció como consecuencia de un cáncer de estómago el 9 de agosto de 1988. En una entrevista, Villagrán recordó el encuentro que mantuvieron la última vez que se reunieron.

"Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: 'Ya, no llores cachetón. Allá te espero'. Yo le dije: '¿Allá con el Señor?''. 'No te hagas el tonto, allá abajo', me respondió", relató en su momento Carlos Villagrán

En esa misma entrevista, Villagrán aclaró que Ramón Valdés no se refería al infierno cuando hablaba de "allí abajo", sino de la puerta del hospital. Y es que, como parte de su infaltable optimismo, Valdés estaba ilusionado con superar el cáncer y regresar a su casa. Sin embargo, esa fue la última vez que se vieron.