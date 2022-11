Demi Moore contó cuáles fueron las fantasías que cumplió con Ashton Kutcher

Con la publicación de Inside Out. Mi historia, su libro de memorias en el que cuenta de forma desgarradora sucesos de su vida, Demi Moore reveló diversos aspectos de sus parejas. Su matrimonio con Ashton Kutcher es parte de algunas historias sorprendentes entre las que se incluye el cumplimiento de la fantasía del actor de realizar un trío sexual.

Demi y Ashton se conocieron en 2003, tres años después de que la actriz finalizara su vínculo con Bruce Willis, con el cual tiene tres hijas. "Cuando comencé mi relación con Ashton, estaba convencida de que veía las cosas con claridad y de que, por fin, me conocía perfectamente. Junto a él no me sentía insegura, era la relación que siempre había querido, basada en un amor puro, sencillo y profundo", expresó Moore en su libro.

Se casaron en septiembre de 2005 y en total estuvieron juntos durante ocho años, pero terminaron en malos términos. Con la intención de satisfacer a su marido, Demi contó que aceptó cumplirle la fantasía sexual de realizar un trío, incluyendo a otra mujer en sus relaciones.

"Lo hice en dos ocasiones, pero lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres", sostuvo la actriz.

“Le daba prioridad, así que cuando él expresó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Le quería mostrar que tan genial y divertida podía ser”, agregó con respecto a la propuesta de su ex esposo.

En el tramo dedicado a su etapa junto a Ashton, Demi resaltó sus intentos por mostrar ante su esposo una imagen de “mujer divertida” que la llevó a cometer algunos errores como romper su sobriedad estando embarazada, lo cual derivó en un aborto espontáneo a los seis meses de gestación.

“Era mi culpa, lo sentía por seguro: si solo no hubiera empezado a beber, no habría perdido el bebe. Incluso peor, todavía estaba fumando cuando me enteré que estaba embarazada, y me tomó unas semanas para poder dejarlo completamente. Estaba destrozada por la culpa y convencida de que lo que pasó fue mi culpa”, reveló con un notorio arrepentimiento.

Según su relato, hubo infidelidades por parte de Ashton que el propio actor reconoció. “Sentía que iba a vomitar”, recordó Moore acerca de aquel episodio. Esos hechos fueron el punto culminante que derivó en el fin del matrimonio que se concretó a fines del 2013.