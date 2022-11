Demi Moore cumple 60: los altibajos de una super estrella de Hollywood

Hace ya varias décadas, Demi Moore, que está cumpliendo 60 años, no ha tenido un éxito cinematográfico, sin embargo, lo que pasa con su vida sigue generando una enorme repercusión.

La película “Ghost” fue su despegue en el cine y en esos años se convirtió la mujer mejor pagada de la industria del espectáculo. Mientras que aumentaba su fama, se convertía en millonaria y cada película que encabezaba explotaba en la taquilla, la vida privada y su pasado atormentaban a Demi. Es así que paso de ser la actriz más cotizada a no ser tenida en cuenta para ningún proyecto, por lo que aparecieron el alcohol, las drogas y varios excesos.

Demi Moore y Bruce Willis llegaron a ser una de las parejas más influyentes del mundo del entretenimiento.

Demi Moore tuvo una infancia difícil. Su padre biológico abandonó a su madre cuando estaba embarazada de ella. Luego, su mamá se casó con Dan Guynes, quien la adoptó como su hija. La actriz se enteró que el hombre al que decía “papá” no lo era cuando a los 13 años descubrió la libreta de casamiento de su madre con su papá biológico y ahí recién le contaron toda la verdad. Dan fue el que intentó ocuparse de Demi y la crió, pero luego de romper la relación con su madre, Dan se suicidó.

Un par de años después, desesperada por dinero, la madre de Demi entregó a su hija de 15 años a un hombre de 50 a cambio de 500 dólares: “Durante muchos años ni siquiera consideré que fuese una violación. Me convencí de que yo había provocado la situación. Me sentí obligada a hacerlo porque eso era lo que ese hombre esperaba de mí, lo que yo había permitido. Había cenado en su restaurante y me había llevado a casa después de clase en multitud de ocasiones, como si fuese un chófer particular. En mi mente de chica de quince años, me merecía lo que me había pasado”, escribió la actriz en sus memorias.

Tras separarse de Bruce Willis, Demi encontró el amor en Aston Kutcher.

En 1981 debutó como actriz, y empezó a construir su carrera con papeles menores. En una de esas producciones conoció a Emilio Estevez y se pusieron de novios, pero antes de que se casaran, la relación terminó.

Así es que mientras la carrera de Demi se iba fortaleciendo, en una premier conoció a Bruce Willis, con quien formó por años una de las parejas más populares de la industria. Su consagración como actriz se dio con “Ghost, la sombra del amor” que en 1990 fue la película más taquillera, y desde ese momento dominó Hollywood con varias producciones que fueron éxitos rotundos. Pero tenía problemas con el alcohol lo que la obligaron a entrar en rehabilitación. Su vida privada pasaba por sobresaltos, pero llegó a ser la actriz mejor pagada de Hollywood con una suma que llegaba a los 12,5 millones de dólares por proyecto.

Debido a sus excesos con el alcohol y las drogas, las hijas de Demi Moore dejaron de hablarle durante años.

Ya se había casado con Bruce Willis, quien pese a pertenecer al medio, no se llevaba bien con la fama y los logros de su esposa. Le dijo que estaba descuidando a la familia y tras el embarazo de su segunda, le pidió que postergara la carrera.

En 1998 se separó de Bruce Willis con quien tuvieron tres hijas y luego de algunos romances pasajeros, Demi encontró nuevamente el amor en el actor de televisión Aston Kutcher, que era 15 años menor que ella. En esos años la actriz volvió al alcohol y en sus memorias confesó que Ashton la convenció en dos ocasiones de hacer tríos. Ella lo vivió con culpa y algo de vergüenza. Con el tiempo se dio cuenta que fue la manera en que él corrió los límites y justificó sus múltiples infidelidades, previas y posteriores. La relación con el actor se terminó en 2011.

Tras el divorcio con Kutcher, Demi se sintió desolada, y el alcohol y las drogas hicieron que debiera entrar en rehabilitación nuevamente. Una madrugada, la actriz colapsó a causa de su excesivo consumo de sustancias y su hija mayor debió llamar a emergencias para evitar su muerte. Tras este episodio sus hijas dejaron de hablarle, y luego de muchos años consiguió reconstruir el vínculo. Hoy Demi Moore a sus 60 años ya no toma ni consume y está a la espera de nuevas oportunidades.