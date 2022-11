Así luce Emme Muñiz, la hija de género no binario de Jennifer Lopez y Marc Anthony

Emme Muñiz es la hija del popular cantante y actor Marc Anthony y la brillante Jennifer Lopez. Ella tiene un hermano mellizo que se llama Maximian. Actualmente a sus 14 años ha demostrado que no solo posee una gran personalidad sino también un talento que ha heredado de sus padres.

A su edad Emme Muñiz ya ha deslumbrado a todos en la música, la actuación y hasta debutó como escritora de un libro infantil. Arriba del escenario la joven ha demostrado que es dueña de una magnífica voz que a cada vez que sale conquista a todos los presentes.

Jennifer Lopez cantando con su hija Emme Muñiz.

Con 14 años la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony ha demostrado que tiene una gran personalidad. Hace unos meses antes de cantar junto a su madre, JLo la presentó como una persona no binaria. Cuando Emme subió al escenario, su madre la presentó con el pronombre “elle”, que hace referencia al género no binario. “Elle está muy muy ocupade, llena de reservaciones en su agenda y es tan buena, me cuesta mucho cuando Elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socia directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….” Y en seguida, apareció su hija. Fue como la presentó la diva del Bronx.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Emme Muñiz dijo que: "Mi madre es simplemente en increíble. Ella es un ser humano poderoso que todos los días me enseña a ser mejor persona. Existen miles de adjetivos para describir a mi madre de buenas maneras".

Emme Muñiz junto a la hija de Ben Affleck.

En cuanto a su padre, Emme Muñiz dijo que Marc Anthony es una persona super graciosa. "El se preocupa mucho por todos nosotros y es simplemente una buena persona".