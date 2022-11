Todas las polémicas que involucraron a la Miss Universo Lupita Jones

Las polémicas han sido parte de la trayectoria de Lupita Jones desde que se convirtió en preparadora de reinas de belleza luego de ganar el certamen Miss Universo en 1991.

Vale recordar que la modelo, actriz y empresaria fue la primera mexicana en recibir la corona y hoy se encuentra al frente de la organización Mexicana Universal, un certamen que exclusivamente prepara a las candidatas para recibir el mismo reconocimiento que alguna vez tuvo ella.

“Yo sé de dónde vienen todas... desde la drogadicta, la alcohólica, yo sé de dónde vienen y de qué pie cojean. Mucha historia y de todas tengo para hablar” declaró la propia Lupita Jones en un video respecto a las polémicas que la involucraron.

Aparentemente, quien hoy es la directora de la organización Mexicana Universal, y quien en algún momento de su vida fue Miss Universo, siempre se ha encontrado lista para responder todos los ataques que ha recibido, ya que esta no es la primera vez que se ve inmiscuida en controversias con concursantes.

Vale recordar que una de las polémicas en las que estuvo involucrada Lupita Jones fue en 2018 cuando salió a defender a una concursante llamada Andrea Toscano, quien había sido criticada en las redes sociales por un vestido que usó en el certamen. Jones ni lo dudó y escribió comentarios despectivos directo a los fans que la volvieron blanco de señalamientos:

"Ay pues es tu gusto mijito. Ya te quiero ver a ti ¡Ay te ves super naquito! Híjole veo tus fotos y cómo se atreven a criticar", escribió dirigiendo todos los cañones directamente a los fans del concurso de belleza.

Más polémicas: fuertes palabras contra Miss España

En 2018, la joven Ángela Ponce hacía historia tras convertirse en la primera concursante transgénero en un Miss Universo, y aquí fue cuando, una vez más, Lupita Jones acaparó los reflectores de la prensa y el mundo entero diciendo:

“No me parece que se esté dando una competencia en igualdad de circunstancias, porque aquí lo que se dice es que se le respete como una competidora más, pero pues de entrada no lo es, porque ya está entrando con una etiqueta diferente. Una etiqueta que marca la diferencia con las demás participantes, entonces desde ahí ya no es igual”.

Tras dichos comentarios cientos de usuarios la señalaron como la culpable del suicidio de Itzel Ávila Monreal, ya que la joven transgénero había mencionado en un video que el rechazo de figuras públicas, como era el caso de Jones, les hacía mucho daño emocional a las chicas trans que, como ella, a diario lidiaban con la discriminación. Conoce todas las polémicas que involucraron a la Miss Universo Lupita Jones.

Por su parte, Lupita Jones se deslindó de toda esa situación comunicando: “No soy yo ni puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide como vivirla y como enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie”.

