¿El esposo de Jacky Bracamontes le fue infiel?

A pesar de que Jacky Bracamontes haya revelado que su alma gemela Martín Fuentes, luego de 10 años de matrimonio, siempre ha corrido rumores de las infidelidades del padre de sus hijas, aunque la actriz ha optado en todas las ocasiones por perdonar las traiciones de manera a mantener unida a la familia.

La propia Bracamontes ha confesado que no tiene una vida perfecta y que como toda pareja han tenido sus crisis matrimoniales. Es que siempre se ha señalado que el ex piloto de carreras ha estado con otras mujeres en varias oportunidades y que, a pesar de todo, Jacky lo ha perdonado en más de una ocasión.

Historia de amor entre Jacqueline Bracamontes y Martin Fuentes

La pareja se conoció a través de una cita a ciegas que organizó Maky, exesposa de Juan Soler, que era amiga de ambos. “Maki me dice: ‘te voy a presentar a alguien’ y yo: ‘¿a quién me vas a presentar?’, Me dice: ‘a Martín Fuentes ¿lo conoces?’. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas y él le dijo: ‘sí, sí la quiero conocer’, luego me confesó que años antes había dicho: ‘a esta sí le pongo departamento y me caso con ella’, se hizo el interesante, pero ya quería conmigo”, reveló Bracamontes.

Jacky y Martín se casaron en octubre de 2011, y a la fecha forman uno de los matrimonios más estables de la industria al lado de sus cinco hijas, pero las infidelidades de él no se han hecho esperar, ya que hasta se dice que tiene un hijo fuera del matrimonio

¿Martín Fuentes tiene un hijo fuera del matrimonio?

En febrero pasado, a través del programa "Chisme No Like", el conductor Javier Cerani reveló que no todo es felicidad en el matrimonio de Jacky Bracamontes, pues su esposo le fue infiel y hasta tienen un hijo fuera del matrimonio.

Al parecer, la producción contactó a una joven, quien aseguró por medio de redes sociales que el esposo de Jacqueline Bracamontes tuvo un hijo varón con ella.

Además de esto, se filtraron las fotografías de la supuesta madre del hijo de Martín Fuentes, sin embargo, la identidad de la mujer aún no se ha revelado. Hasta el momento, la actriz nunca ha salido a confirmar o negar que su esposo la haya engañado en alguna ocasión, pero sí han circulado algunos rumores que apuntan a que el matrimonio no es tan perfecto como se aparenta.