Chiquis Rivera sufre aparatosa caída en pleno concierto

Luego de estar un tiempo sin subir a los escenarios, Chiquis Rivera sorprendió a sus fans presentándose en Pachuca, donde interpretó todos sus grandes éxitos para el deleite de sus seguidores. Es que muchos dudaron que la carrera solista de la hija de Jenni Rivera pudiera haber despegado, pero a fuerza de talento y buenas canciones se ha consolidado dentro del mundo del espectáculo.

Mientras Chiquis Rivera estaba interpretando uno de sus clásicos, sufrió un inconveniente al perder el equilibrio y caer en el escenario. Sin embargo, la caída de la cantante no fue tan fuerte como la que sufrió la semana pasada Alejandra Guzmán, que tuvo que ser hospitalizada ya que se dislocó la cadera.

Afortunadamente Chiquis Rivera no sufrió lesiones.

La cantante pudo reincorporarse rápidamente para volver a tomar posición en el escenario y continuar interpretando sus canciones. Asimismo, la artista hizo algunas bromas sobre lo que le había sucedido.

Tras la caída, Chiquis pudo reincorporarse rápidamente.

Antes de la presentación, Chiquis Rivera envió un mensaje a todas aquellas personas que dudaron de su talento, y que a pesar de todo lo que dijeron, ella se está ganando un lugar dentro de la industria musical. "En esta vida es tomar riesgos, es decir, me voy a aventar, lo voy a hacer, porque yo siempre he de decir 'prefiero vivir con lo hice, lo intenté y no funcionó' a vivir mi vida y decir 'no lo hice por miedo' y ese es el mejor consejo que les puedo dar", aseguró Chiquis Rivera.

En este sentido, se dirigió a sus fans para decirles que deben luchar por sus sueños y no dejarse intimidar por los comentarios de los demás, ya que finalmente quienes van a triunfar o a aprender de sus errores son ellos mismos.